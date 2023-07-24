我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

紐約公校生 將獲120元夏季食品補助金

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約州將為兒童發放夏季食物補助金。(美聯社)
紐約州將為兒童發放夏季食物補助金。(美聯社)

紐約州臨時及殘障協助辦公室(OTDA)近日宣布，將繼續為全州公校學生以及參與「全國學校午餐計畫」(National School Lunch Program)的家庭發放「疫期食品補助金」(P-EBT)，每位孩童可獲得120元夏季食品補助金，用於在暑期購買食物。這也將是最後一輪的「疫期食品補助金」的發放。

當局表示，紐約州2021至2022學年所有公校學生，以及通過「全國學校午餐計畫」獲得免費午餐的特許學校及私校學生，都可獲得120元的夏季食品補助金，目前尚未確定補助金的具體發放時間，但預計將儘快發放。而根據聯邦規定，補助金最晚需在今年12月31日前發放。

當局也確認，這將是為紐約州的學齡兒童發放的最後一輪「疫期食品補助金」，2022至2023學年的學生將不再發放；根據統計，自2020年來，紐約州已發放共54億元的疫期食品補助金，其中60%補助金通過糧食券(SNAP)福利卡，直接發放給了低收入的家庭。

據了解，補助金可用於購買水果、蔬菜、肉類、家禽、魚類、乳製品、麵包和穀類、包括零食和非酒精飲料在內的其他食物、以及可供家庭食用的種子和植物。不得用於購買菸酒、維生素、藥品、補品、活體動物、熱賣食品、寵物用食、清潔用品、紙製品、衛生用品以及其他家庭用品等非食品類的產品。

目前領取糧食券或者臨時協助(Temporary Assistance)的兒童，這筆夏季食品補助金將自動添加到他們的福利卡中；參加聯邦醫療補助(Medicaid)的兒童，補助金則將自動添加到醫療補助卡上；曾在上一學年獲得「疫期食品補助金」的學生，補助金將自動續加到同一張卡上。

查看自己的「疫期食品補助金」有無到帳及往期的補助金到帳記錄，可以登錄官網www.connectebt.com或是致電(888)328-6399，致電時需提供自己的郵政編碼以及補助金卡持有人的出生年月等。

若補助金卡遺失，也請致電(888)328-6399，若通過聯邦醫療補助申請，且醫療補助卡遺失，可致電(855)355-5777，更多有關食品補助金的更多信息，可登錄網頁www.otda.ny.gov/SNAP-COVID-19查看。

紐約州 公校 糧食券

上一則

公民考試變難 華裔長者入籍意願低

下一則

台灣之夜 重返紐約中央公園舞台 逾2000人捧場 順道品嘗台灣小吃

延伸閱讀

公校3900名警衛 將穿防彈背心

公校3900名警衛 將穿防彈背心
公校小班制 將年花20億聘教師

公校小班制 將年花20億聘教師
紐約公校小班案今秋起實施 報告：市府需每年耗費近20億元

紐約公校小班案今秋起實施 報告：市府需每年耗費近20億元
州府撥款1.5億補助公校買電動車 最高可獲49.5萬元

州府撥款1.5億補助公校買電動車 最高可獲49.5萬元

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
地鐵基礎票價將從8月20日從目前的2.75元上漲至2.9元。(記者和釗宇／攝影)

7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效

2023-07-20 07:45

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因
川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了