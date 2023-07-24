紐約公校生 將獲120元夏季食品補助金

紐約州將為兒童發放夏季食物補助金。(美聯社)

紐約州 臨時及殘障協助辦公室(OTDA)近日宣布，將繼續為全州公校 學生以及參與「全國學校午餐計畫」(National School Lunch Program)的家庭發放「疫期食品補助金」(P-EBT)，每位孩童可獲得120元夏季食品補助金，用於在暑期購買食物。這也將是最後一輪的「疫期食品補助金」的發放。

當局表示，紐約州2021至2022學年所有公校學生，以及通過「全國學校午餐計畫」獲得免費午餐的特許學校及私校學生，都可獲得120元的夏季食品補助金，目前尚未確定補助金的具體發放時間，但預計將儘快發放。而根據聯邦規定，補助金最晚需在今年12月31日前發放。

當局也確認，這將是為紐約州的學齡兒童發放的最後一輪「疫期食品補助金」，2022至2023學年的學生將不再發放；根據統計，自2020年來，紐約州已發放共54億元的疫期食品補助金，其中60%補助金通過糧食券 (SNAP)福利卡，直接發放給了低收入的家庭。

據了解，補助金可用於購買水果、蔬菜、肉類、家禽、魚類、乳製品、麵包和穀類、包括零食和非酒精飲料在內的其他食物、以及可供家庭食用的種子和植物。不得用於購買菸酒、維生素、藥品、補品、活體動物、熱賣食品、寵物用食、清潔用品、紙製品、衛生用品以及其他家庭用品等非食品類的產品。

目前領取糧食券或者臨時協助(Temporary Assistance)的兒童，這筆夏季食品補助金將自動添加到他們的福利卡中；參加聯邦醫療補助(Medicaid)的兒童，補助金則將自動添加到醫療補助卡上；曾在上一學年獲得「疫期食品補助金」的學生，補助金將自動續加到同一張卡上。

查看自己的「疫期食品補助金」有無到帳及往期的補助金到帳記錄，可以登錄官網www.connectebt.com或是致電(888)328-6399，致電時需提供自己的郵政編碼以及補助金卡持有人的出生年月等。

若補助金卡遺失，也請致電(888)328-6399，若通過聯邦醫療補助申請，且醫療補助卡遺失，可致電(855)355-5777，更多有關食品補助金的更多信息，可登錄網頁www.otda.ny.gov/SNAP-COVID-19查看。