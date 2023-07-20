「入城稅是光明正大搶錢」 華人集會反堵車費

民眾手持標語「入城稅是光明正大搶錢」，反對堵車費。(記者劉梓祁／攝影)

將對曼哈頓交通狀況造成重大變革的堵車費 計畫，在獲得聯邦批准後落實在即，最快從2024春季起，向駛入60街以南中央商務區(CBD)的司機徵收費用，其中包括華埠 ；憂心計畫將影響居民生活及營商環境，「華埠與小義大利無壅堵稅聯盟」19日於下城大都會運輸署(MTA )總部外舉行集會，反對現行方案並要求豁免。

該聯盟此前召開社區會議，並致信州長霍楚(Kathy Hochul)，要求州和聯邦政府與社區對話，以聽取民眾聲音及瞭解堵車費的負面影響。集會當天，負責決定收費標準的MTA交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)在總部舉行會議，討論計畫細則。

會議開始前，華埠反堵車費聯盟在街上進行示威，與會者手持上寫著「入城稅是光明正大搶錢」標語的標牌，向當局抗議收取堵車稅。

聯盟召集人、大華埠民權聯盟主席陳建閃表示，高達23元的堵車費將對華埠造成嚴重損害，由於社區仰賴遊客支持經濟，一旦開始徵收費用，遊客便不會到華埠用餐、購物和工作。他認為，此計畫雖被認看作「清潔空氣和減少壅堵」方案，但實為「以人民為代價的稅款」，用以支付MTA龐大赤字。

陳建閃指，華埠自九一一事件和新冠疫情後經濟已大幅下行，且在過去數十年未有新增平價住房，導致年輕一代已搬至其他區域，但仍有回到華埠探望長輩需求，後者亦需要子女照顧和出行接送。

此外，民主黨65AD區領袖于金山、律師古奇(Edward Cuccia)和紐約中華公所主席曾偉康等人也輪流發言表示反對，認為堵車費不僅將對華埠小商業和旅遊業帶來傷害，其造成的人流減少，還將對居民生活質量和治安水平造成影響。

社區保護及改善聯盟成員李翠珊指出，堵車費是對負擔能力最弱人群的傾斜性費用，將對仍在從珊迪颶風和疫情造成的經濟破壞中恢復的華埠造成威脅，並使職業駕車群體和低薪工人的工作更加困難。她說，雖減少汙染的目標值得重視，但計畫可能導致車輛繞行不收費區域而使汙染增加。

李翠珊表示，雖然支持者常以倫敦為例，但值得注意的是，當地堵車費大幅減少了私家車數量，但如Uber或Lyft的網約車數量驟增，表明計畫本希望減少的汙染可能會因代步車增加而被抵銷。