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華埠反堵車費 將連署籲州長減免 建議政府考慮補償措施

記者劉梓祁／紐約報導
華埠社區7日召開討論會，呼籲州府給予堵車費減免。(記者劉梓祁／攝影)
華埠社區7日召開討論會，呼籲州府給予堵車費減免。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓60街以南的中心商業區，預計最快將於明年春天收取堵車費華埠也在收費範圍內，多個華人組織7日在紐約中華公所舉辦討論會，憂心落實後將導致社區人流減少、影響營商環境，將連署致信給州長霍楚(Kathy Hochul)，呼籲州府能提供優惠或豁免，

雖目前大都會運輸署(MTA)仍在討論堵車費的收費標準及金額，但根據此前透露細節，進入收費範圍的車輛，每台車每日將被收取9至23元不等的金額；7日的討論，則會由中華公所、紐約東華協會及大華埠民權聯盟等組織舉辦。

大華埠民權聯盟主席陳建閃表示，如今堵車費計畫已獲多輪批准，若想使其撤回已無可能，華人社區應商議對策，減小影響、爭取利益，未來數月更是「關鍵階段」。他指出，在計畫落實前，MTA將審核費用減免申請，考慮不同行業、社區和組織提出的意見，華埠亦需從中爭取優惠或豁免，否則將有嚴重負面影響。

民主黨65AD區領袖于金山、小義大利代表律師古奇(Edward Cuccia)也說當前計畫若實施，將為前往華埠探親、訪友及求醫民眾造成經濟壓力，且華埠社區擁有許多社團，本就存在大量探訪需求。

于金山表示，華埠與小義大利在疫情間受到重創，目前仍在恢復，對州府及聯邦推行進一步傷害社區的計畫「感到失望」；因為該計畫並未徵求居民的意見，希望金額商議至個位數。

古奇則用「災難」形容堵車費，表示徵收後將導致前往收費區域的市民和遊客大幅減少，而小義大利、華埠以觀光著稱，商家或因失去客源而離開。他建議政府考慮補償措施，如從更富裕社區中收費。

紐約安良工商總會會長江雋嵐形容收堵車費將造成「骨牌效應」，指堵車費將提高各行業成本，即使沒有車的一般民眾，也會承壓；社區人士李翠珊則呼籲居民主動與民選官員聯絡，表達訴求。

會上主辦方草擬信件，將在收集連署後致信州長，信中提到堵車費將影響包括長者、務工者和小商業者在內群體，且推行過程不合理，又缺少語言協助，社區要求與州長和聯邦官員對話，商討減免方案。

目前MTA對於豁免、折扣的收費方案尚未確定，仍須等待「環境評估」後向巴士、出租車等類型車輛提供減免，但若獲減免人數過多，為確保達到收入目標，其餘人的費用將會增加。

根據規定，堵車費計畫每年需至少提供10億元淨收入。文件還指，費用增加將導致更多司機繞行，導致其他區域環境受影響。

華埠商業改進區執行總監陳作舟表示，收費落實在即，現階段需尋找對華埠最有益的措施，和幫助司機抵消費用的方式，如增加通勤車和城際巴士，或提供停車折扣等。

華埠 堵車費 義大利

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