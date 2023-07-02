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非法改裝鋰電池 華人電單車店遭停業

記者胡聲橋／紐約報導
位於日落公園，被勒令停業的「藍天」電單車店。(記者胡聲橋／攝影)
位於日落公園，被勒令停業的「藍天」電單車店。(記者胡聲橋／攝影)

位於布碌崙(布魯克林)日落公園的一家華人經營的電單車店，由於非法儲存鋰電池，以及其他嚴重違反消防法規作法，近日被市消防局和市樓宇局勒令停業。

這家被關的「藍天」電單車店(Sky Bike Technology Inc.)位於5大道5709號，該店6月29日晚被消防局查封，檢查人員發現，存放在店裡的鋰電池經過了非法改裝，他們還在該店地下室發現了數十輛電動車輛和一些普通摩托車。據旁邊一家餅店的華裔員工說，29日晚9時，她離開餅店時，電單車店裡還有消防局的人員。

消防局在該店店面貼出的關店公告，寫著該店「非法儲存鋰電池並多次嚴重違反消防法規，導致生命財產面臨迫在眉睫的危險」。市樓宇局(DOB)也貼出了違規通告。

1日下午還有一名西語裔顧客上門尋求服務，因為他的電動滑板車電線斷了，需要更換，但看到店面關閉，只好到別處求助；而該店原本在招牌上列的兩個電話號碼，當日也都無人接聽。

據附近另一家電單車店的陳姓業主稱，現在有的電單車店鋰電池放得太多太滿，又沒有足夠的安全措施，導致鋰電池頻頻引發火災。

陳姓業主說，就算沒有出現火災，如果店被封，消防局、樓宇局、環保局、消費者保護局和衛生局等都會找上門，「光是這些部門的罰單就是一大筆錢，更不要說停業造成的損失了」；作為同業，他表示開店必須要對自己負責、對店負責，最大限度減少火災的可能。

6月20日，位於曼哈頓華埠一家電單車店因鋰離子電池引發火災，造成四人死亡。幾天後，市消防局在清理現場時，該店的鋰電池再次起火。華埠火災後，市府一直在嚴打鋰電池的不安全儲存行為。

據悉，今年由鋰電池引發的火災已經超過100起，共造成13人死亡、71人受傷；截至目前為止，紐約市已開出近500張與電單車和電動滑板車相關的罰單，罰款金額在1000到5000元不等。

「藍天」電單車店內堆放的鋰電池。(取自市消防局推特)
「藍天」電單車店內堆放的鋰電池。(取自市消防局推特)
消防局在「藍天」電單車店前貼出的停業通知。(記者胡聲橋／攝影)
消防局在「藍天」電單車店前貼出的停業通知。(記者胡聲橋／攝影)
「藍天」電單車店內堆放的鋰電池。(取自市消防局推特)
「藍天」電單車店內堆放的鋰電池。(取自市消防局推特)

華埠 日落公園 布碌崙

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