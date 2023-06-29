為除鼠患 餐飲業垃圾7月底起須放入有蓋垃圾桶

紐約市要求自7月30日起，餐飲業者須將垃圾放入安全容器。(記者許君達／攝影)

紐約市 鼠患問題嚴重，曼哈頓華埠 更是被列為重點整治區，市長亞當斯 (Eric Adams)28日宣布，自7月底開始，餐飲業者須將垃圾放入附有蓋子的安全容器中，防止老鼠進入；當天市府也擬定一項計畫，打算要求全市連鎖商戶也使用安全容器存放垃圾，兩項規定若同時實施，可覆蓋全市約25%的企業，將有效打擊鼠患。

新舉措由亞當斯與市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)共同宣布。其一規定，市內所有與食品相關的企業(Food-related Businesses)，自7月30日起，都需將垃圾放入安全容器中，以避免吸引和滋生老鼠，從而導致街道衛生狀況惡化。

市清潔局曾在月前發布一份百頁垃圾報告「垃圾的將來」，內容包括針對市內的區塊分析，以及分析如何採取措施以減小街旁垃圾對鼠患的影響。在上月，當局提出規定，要求全部食品相關企業，包括餐館、餐飲公司、雜貨店、熟食店和小雜貨店等，將垃圾和可堆肥廢品放入安全容器，而非直接放置在街旁。

據了解，在市內五個行政區中，大約有4萬家與食品相關的企業，占全市所有企業的20%。清潔局指，率先選擇此商業類型源於其產生大量垃圾，且更易吸引老鼠。亞當斯表示，此規定將在本周內於「城市公告」(City Record)上發布，並於7月30日生效。

根據規定，業者須將垃圾放入帶有蓋子及密封邊緣的容器內，以防止老鼠進入，但沒有具體要求容器類型和擺放位置，其可被存放於室內或距離店址三呎內的位置。

此外，亞當斯也表示，市府正在擬定一項新計畫，將安全容器的要求，拓展至全市的連鎖商戶；若兩項規定同時實施，影響範圍將覆蓋全市約25%的企業。