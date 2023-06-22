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MTA負債480億元 恐難撐到2026年後

記者張心／紐約報導
MTA目前決定進行七年來的首次加價，正在就地鐵、公車、火車的具體漲幅，向公眾收集建議。(記者張心／攝影)
MTA目前決定進行七年來的首次加價，正在就地鐵、公車、火車的具體漲幅，向公眾收集建議。(記者張心／攝影)

大都會運輸署(MTA)目前赤字480億元，州主計長迪納波利(Thomas DiNapoli)警告，若無充足資金緩解，將會影響該機構在2026年後的正常運轉；MTA目前決定進行七年來的首次加價，正在就地鐵、公車、火車的具體漲幅，向公眾收集建議。

迪納波利表示，大都會運輸署「預算來源極不穩定」，不確定是否有充足的資金在2026年後繼續運營，「可能需要更多的補貼，以防止未來幾年的服務降級。」

MTA在財報中，將資金短缺的解決方案聚焦在「加價」上，希望透過向乘客、司機和納稅人加價，在未來協助償還MTA欠下的63%債務。但迪納波利表示，過去40年中，MTA慣於以增加票價、過路費和稅收的錢償還貸款，但由於疫情衝擊，MTA客流量較疫情前下降了30%，「恐怕這樣的模式不再奏效」。

迪納波利表示，鑒於MTA和銀行簽訂的貸款合約將到期，MTA在未來幾年必須拿出相關資金，哪怕是以「服務降級」為代價。

根據MTA的最新漲價計畫，個人單次乘坐地鐵、公車、輔助交通的費用將從當前的2.75元漲為2.9元，漲幅約5.5%；七日無限次地鐵卡的價格漲至34元，漲幅為3%；地鐵月票卡漲至132元，漲幅為4%；快線公車票漲幅4%，為7元；七日快線公車票價漲幅3%，為64元。

長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro-North)票價預計上漲4%，具體票價根據旅客行程而不同；但月票價格不超過500元，非高峰時段的車票折扣將統一為26%。

此外，過橋費將提價7%；隧道費若有E-ZPass則提價6%，沒有則提價10%。

目前，MTA正在就以上漲價方案收集公眾意見，民眾可在網站留言評價，網址：https://reurl.cc/ZW90yl。具體漲價方案，可參考：https://reurl.cc/r5rm6k。

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