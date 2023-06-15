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獵狐行動案結案陳詞 結果交陪審團審議

記者胡聲橋／紐約報導
中國警察部門的胡驥(右)，到美國和朱勇(左)和麥克馬洪(中)在酒店見面。(檢方提供)
中國警察部門的胡驥(右)，到美國和朱勇(左)和麥克馬洪(中)在酒店見面。(檢方提供)

獵狐行動案的檢方和被告律師14日分別做了結案陳詞，控辯雙方闡述了各自的主要理由。接下來，陪審團將審議決定三名被告麥克馬洪(Michael McMahon)、朱勇和鄭聰穎(Congying Zheng，以下均為音譯)等人是否有罪。

檢方在結案陳詞中說，這三名被告都是在有選擇的情況下做了非法和錯誤的事情，將別人的生活攪得天翻地覆，理應收到懲罰。三名辯護律師則強調，三名被告都是在不知情的狀態下為中國政府工作，都是無心之過。

檢方認為，麥克馬洪從一開始就知道徐進是紅通名單上的通緝犯。麥克馬洪不恰當地從美國執法部門和政府的數據庫中獲取信息，而且在對徐進妻妹劉顏(Yan Liu)家進行監視中，還主動建議對劉顏家進行騷擾，讓他們知道自己被監視。

麥克馬洪從此案共獲1.9萬元，這些錢有四個來源，以支票、匯款和現金三種方式獲得，存入家庭成員的三個銀行帳戶，是有意隱瞞收入。而且，中國檢察官員涂嵐(Lan Tu)還通過電郵告訴朱峰(Feng Zhu)，讓他告訴麥克馬洪一切。

麥克馬洪的律師拉斯特伯格(Lawrence S. Lustberg)說，沒有任何直接證據顯示麥克馬洪知道他為中國政府工作。私家偵探不會為了區區1.9萬元，就冒著斷送職業生涯的危險，非法為中國政府工作。而且，證據顯示，中國執法部門的人始終不信任麥克馬洪，連監視的人都派兩組，因此完全可能不向麥克馬洪透底。

拉斯特伯格說，麥克馬洪將各種證據都完整地保存了下來，若有意犯罪，就不會保留證據；他也提出，麥克馬洪將收入存入家人的銀行帳戶，他兒子的名字和他一模一樣，真的要隱瞞收入，也不會採這種方式。

檢方認為，朱勇不僅在此案初期扮演了中間人的角色，而且發揮了關鍵的中心作用。朱勇被捕後，曾承認胡驥(Ji Hu)是政府官員，而且目的就是要把潛逃的官員帶回國。徐進事件兩年後，朱勇又回去照相，這只能說明朱勇一直是參與者。

朱勇的律師董克文說，檢方沒有足夠的證據證明朱勇是有意為中國政府做事。朱勇不懂英語，在此案發揮的作用有限。在找到私家偵探麥克馬洪，與其簽約後，很快就退出了，這從當時的電話紀錄就可以看出來。徐進案2018年發生後，朱勇多次回國，這完全不像一名罪犯的所作所為，他根本沒想到自己會被起訴。

檢方認為，鄭聰穎當時和匡世斌一起去徐進家騷擾、貼字條，鄭聰穎負責開車，發揮了帶頭的作用。字條是鄭聰穎貼的，只要是識字的人，肯定都知道這是為中國政府工作。

鄭聰穎的律師哥德博格(Paul Goldberger)在結案陳詞中說，鄭聰穎其實就是開車到徐進家，敲了敲門，在房屋周圍轉了一圈，貼了一張字條，對其他的事情他一概不知。事件發生時，鄭聰穎才22歲，只是一個年輕人不明事理做了點事，應該予以寬恕。而匡世斌則一直在撒謊，證詞完全不能取信。

獵狐行動案被告，私家偵探麥克馬洪。(Getty Images)
獵狐行動案被告，私家偵探麥克馬洪。(Getty Images)
獵狐行動案被告朱勇。(路透)
獵狐行動案被告朱勇。(路透)
獵狐行動案被告鄭聰穎。(路透)
獵狐行動案被告鄭聰穎。(路透)

支票 獵狐行動 檢察官

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