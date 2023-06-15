瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

一名華裔居民反映，近日他到位於皇后區大學點 中心(College Point Center)購物商場中的超市購物，光天化日下在停車場內被多位少女試圖搶劫和偷竊，遭到他制止後，少女甚至朝他吐口水，態度相當囂張；該民眾觀察，少女團夥疑似鎖定亞裔 下手，他雖未有損失，但仍對周邊治安感到失望。

華人 Jimmy表示，12日下午下班後，他到大學點中心的BJ's Wholesale超市購物，購物結束到停車場時，一個高大的14、15歲非洲裔女孩慢慢靠近他，然後她徑直走到Jimmy購物車旁邊，先拿起一袋洗衣粉，被Jimmy大聲喝止，她又拿起一盒藍莓，又被Jimmy大聲制止，女孩將物品放下後，狠狠地瞪了Jimmy一眼，並嫌惡地吐了一口口水，「就好像疫情期間被歧視的那些亞裔一樣」。

警覺的Jimmy迅速將物品放到車子後車廂，在他鎖上車去歸還推車時，竟發現少女走近他的車，試圖打開他的車門，甚至往裡面張望，查找車內還有沒有其他值錢物品。

後來Jimmy發現該少女並不是「單人作戰」，而是「團夥作戰」，其他兩名看起來約14、15歲的白人少女，在停車場大搖大擺地晃來晃去，「她們就看那些好車有什麼東西，然後嘗試拉車門」。

據Jimmy描述，其中一個白人少女拉開一輛亞裔男子的車門，並試圖拿走放在駕駛座的錢包，亞裔男子當即訓斥她，「後來好像他給了那個女孩子一點錢才罷休」。Jimmy後來嘗試聯繫超市客戶部門，卻一直沒有接通電話，「偌大的停車場，一個看管的人都沒有」。

Jimmy因為沒有損失，所以沒有報警。此番經歷，也讓在附近工作多年的他，感到治安的每況愈下，「雖然知道皇后區治安不好，但是這個區域一直比較安穩」，他介紹，附近的白石鎮是華人聚居區，而他購物的超市也是華人和亞裔消費居多，那三個女孩也似乎也喜歡對亞裔下手。