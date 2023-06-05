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防乘客落軌 紐約地鐵時報廣場等3站 試裝安全門

記者高雲兒／紐約報導
大都會運輸署(MTA)日前宣布，耗資1億元、在三個地鐵站安裝站台安全門的試點項目即將開始施工。(本報檔案照)
大都會運輸署(MTA)日前宣布，耗資1億元、在三個地鐵站安裝站台安全門的試點項目即將開始施工。(本報檔案照)

為防止乘客跌落或被推下軌道，大都會運輸署(MTA)日前宣布，耗資1億元、在三個地鐵站安裝站台安全門的試點項目即將開始施工；不過也有交通維權人士表示，該設施不能解決所有問題。

MTA發言人弗洛雷斯(Joana Flores)日前表示，他們目前即將完成站台安全門的初步設計，並將在未來幾個月開始施工。據了解，站台安全門是指在站台上以玻璃帷幕牆的方式立於站台與列車之間的空間。列車未到時保持關閉，列車到達時，才開啟安全門供乘客上下列車。

華女之死 加裝安全門呼聲增高

MTA此前認為，由於數十億元成本和工程難度，無法在100餘年之久的紐約地鐵系統安裝月台門。自去年1月，華女高慧民(Michelle Go)被推落軌道當場死亡後，各方人士和民眾要求安裝安全門的呼聲越來越高，項目而後於去年2月啟動。

此次試點項目，包含三個地鐵站，其中一個就是高慧民被推下的時報廣場站，另外兩個是皇后區Sutphin Boulevard-Archer Avenue-JFK站以及曼哈頓的L線第三大道站。

乘客聯盟：無法解決所有問題

乘客聯盟(Riders Alliance)負責人首席發言人皮爾斯坦(Danny Pearlstein)對此表示，站台安全門不能解決所有問題，他說，「許多命案都發生在有警察的站台上，安全門不能解決地鐵危機的一切問題」。

上月，35歲的土耳其裔女子奧茲索(Emine Ozsoy)被一39歲白人男子，推向一輛正在駛離上東城63街勒辛頓大道(Lexington Ave)站的列車，導致癱瘓。MTA執行長利博(Janno Lieber)曾表示要嚴懲兇犯。

紐約去年至少25人被推落鐵軌

據紐約市警表示，紐約市去年至少有25人被推跌落鐵軌，比前年的21人有所增加，截至今年5月21日，已有三人被推下鐵軌。

地鐵站 MTA 華女

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