1年多花近200元 OMNY被嫌折扣不如地鐵卡

MTA積極推廣OMNY付費系統，但據計算，一年下來的累積費用恐比地鐵卡月票還貴。(取自大都會運輸署)

大都會 運輸署(MTA )大推新一代感應式公共運輸付費系統「OMNY」，以取代將在明年淘汰的傳統的地鐵卡 (MetroCard)；不過最新一項分析指出，目前OMNY票卡僅享有「幸運13」票價上限的優惠計畫，一年下來的費用還比持地鐵卡月票的乘客，多支出近200元。

據「紐約郵報」報導，OMNY票卡整體而言更貴的原因是，MTA目前尚未推出月票優惠或定下票價的上限價格，使乘客無法享有單程票價優惠；MTA董事會成員艾伯特(Andrew Albert)表示，雖MTA承諾將推出月票上限的優惠方案，但須盡快實現，令更多人轉而使用OMNY。

目前OMNY唯一的折扣計畫是「幸運13」(Lucky 13)，從周一開始至周日為一個周期，乘客每周內乘坐12次、支付共33元車費後，當周搭車第13次起則免費。

但根據MTA本周提議的加價，擬把價格提升至每周34元，一年下來為1768元，另將調漲地鐵卡月費至132元，12個月的費用相當於1596元；換句話說，使用地鐵的乘客還省下172元。

且依OMNY目前的票價結構，使用地鐵卡月票的乘客，在一年內花費的票價，換算成OMNY的票價，只等同於47周的車票錢。

MTA多年來打算為OMNY系統推出與地鐵卡類似的一系列折扣方案，但目前僅只有「幸運13」項目，另外OMNY系統更經常出現故障和失誤，用戶體驗不佳，系統成本也從6億4500萬元上漲至7億7200萬元。

「MTA應竭盡所能鼓勵乘客轉換至OMNY，包括推出一系列的折扣優惠」，乘客聯盟(Riders Alliance)首席發言人皮爾斯坦(Danny Pearlstein)表示，儘管OMNY感應器已安裝在公車的後門入口，但根據MTA，目前使用者仍少，「OMNY折扣不如舊系統，乘客才使用傳統地鐵卡。」

專家指出，同時利用公車的前、後門將縮減乘客上下車10%的時間，促使乘客聯盟和其他交通維權團體不停推動該方案；而針對地鐵卡及OMNY的票價分析，MTA發言人雷斯尼克(Eugene Resnick)拒絕發表回應。