稱幫找高薪職缺 收了仲介費就消失…就業詐騙頻傳

市警表示，班森賀社區近日就業詐騙有攀升趨勢，提醒民眾注意。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市警62分局24日在布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區舉辦講座，提醒民眾預防各種詐騙 和犯罪，尤其是季節性犯罪；警方表示，近日就業 詐騙趨勢增加，嫌犯在承諾為受害者介紹工作，收取大筆仲介費後就消失，提醒民眾一定要問清楚就業仲介的背景，不要輕易上當。

市警62分局預防犯罪部門的警員諾戈爾(Eduard Nogol)24日在布碌崙華人社區服務中心，表示隨著報稅季的結束，稅務詐騙活動也逐漸減少，但另一方面，就業詐騙卻呈上升趨勢。

諾戈爾說，62分局最近接到兩起報案，都是關於就業詐騙，嫌犯承諾為受害者介紹待遇優渥的工作，向受害者收取大筆仲介費，再人間蒸發。諾戈爾強調，不管找工作的願望有多麼強烈，一定要問清就業仲介背景，不要輕易聽信他人。

警方也在現場發放「預防犯罪行為手冊」，幫助民眾了解各種犯罪和詐騙手段。

市警也表示，62分局轄區的汽車 盜竊仍多，其中又以本田和豐田汽車被盜竊情形最多，另外像是道奇的高檔運動車也經常被盜。

居民陳女士則分享，她和兒子的兩輛汽車停在路邊，車上的觸媒轉化器(catalytic converter，又稱CAT)在夜間都被盜賊偷走了，她後來花大錢，才又裝上了觸媒轉化器。

網上的加密貨幣投資騙局也依然猖獗，諾戈爾說，有的嫌犯在受害人第一次上當後，以翻本為名，對受害者二次行騙。他告誡，民眾發現上當後，必須立即報警，不要二次上當。

諾戈爾說，許多犯罪和詐騙活動，都是因為受害人疏於防範造成；他分享，90%的汽車被盜，都是在引擎沒有關閉時就離開汽車，或是車主將鑰匙遺忘在車內造成；貪圖小利更是詐騙得手的重要因素。警方為此呼籲，民眾要加強防範，並熟悉詐騙套路。若民眾有詐騙相關問題，可致電62分局的詐騙諮詢電話(646)610-7226。