我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

稱幫找高薪職缺 收了仲介費就消失…就業詐騙頻傳

記者胡聲橋／紐約報導
市警表示，班森賀社區近日就業詐騙有攀升趨勢，提醒民眾注意。(記者胡聲橋／攝影)
市警表示，班森賀社區近日就業詐騙有攀升趨勢，提醒民眾注意。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市警62分局24日在布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區舉辦講座，提醒民眾預防各種詐騙和犯罪，尤其是季節性犯罪；警方表示，近日就業詐騙趨勢增加，嫌犯在承諾為受害者介紹工作，收取大筆仲介費後就消失，提醒民眾一定要問清楚就業仲介的背景，不要輕易上當。

市警62分局預防犯罪部門的警員諾戈爾(Eduard Nogol)24日在布碌崙華人社區服務中心，表示隨著報稅季的結束，稅務詐騙活動也逐漸減少，但另一方面，就業詐騙卻呈上升趨勢。

諾戈爾說，62分局最近接到兩起報案，都是關於就業詐騙，嫌犯承諾為受害者介紹待遇優渥的工作，向受害者收取大筆仲介費，再人間蒸發。諾戈爾強調，不管找工作的願望有多麼強烈，一定要問清就業仲介背景，不要輕易聽信他人。

警方也在現場發放「預防犯罪行為手冊」，幫助民眾了解各種犯罪和詐騙手段。

市警也表示，62分局轄區的汽車盜竊仍多，其中又以本田和豐田汽車被盜竊情形最多，另外像是道奇的高檔運動車也經常被盜。

居民陳女士則分享，她和兒子的兩輛汽車停在路邊，車上的觸媒轉化器(catalytic converter，又稱CAT)在夜間都被盜賊偷走了，她後來花大錢，才又裝上了觸媒轉化器。

網上的加密貨幣投資騙局也依然猖獗，諾戈爾說，有的嫌犯在受害人第一次上當後，以翻本為名，對受害者二次行騙。他告誡，民眾發現上當後，必須立即報警，不要二次上當。

諾戈爾說，許多犯罪和詐騙活動，都是因為受害人疏於防範造成；他分享，90%的汽車被盜，都是在引擎沒有關閉時就離開汽車，或是車主將鑰匙遺忘在車內造成；貪圖小利更是詐騙得手的重要因素。警方為此呼籲，民眾要加強防範，並熟悉詐騙套路。若民眾有詐騙相關問題，可致電62分局的詐騙諮詢電話(646)610-7226。

詐騙 就業 汽車

上一則

春節列公共假日 紐約州眾議長允6/8前通過

下一則

商家怨被偷成日常…市警總局長訪法拉盛 探討改善治安

延伸閱讀

布碌崙華男失蹤 親友急尋

布碌崙華男失蹤 親友急尋
畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作
洛縣此華人城市警察績效佳 1男涉入室盜竊馬上被捕

洛縣此華人城市警察績效佳 1男涉入室盜竊馬上被捕
求職不易 畢業回中國 男比女多

求職不易 畢業回中國 男比女多
6秒就決定「錢」途 快學寫履歷表5祕技

6秒就決定「錢」途 快學寫履歷表5祕技

熱門新聞

中國留學生方池感嘆，今年熱門專業也難找工作。(方池提供)

熱門專業投500份簡歷僅獲3面試 她最後悔這件事

2023-05-18 02:00
紐約法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

2023-05-20 12:59
紐約上州威徹斯特郡19日淩晨1時53分發生了2.2級地震，圖為該地震影響區域。(美國地質調查局提供)

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

2023-05-19 15:50
（記者和釗宇攝影、市警局提供）

紐約地鐵狠推亞裔女險奪命 男嫌抓到了…受害者恐再不能行走

2023-05-23 13:03
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

2023-05-24 07:26
該男嫌推紐約一名亞裔女子，致其生命垂危。(市警局提供)

紐約地鐵站遭狠推 亞裔女頭撞列車…脊椎受傷命危

2023-05-22 13:08

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然