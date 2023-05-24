庇護客危機 紐約市府財政拉警報

紐約市的庇護客危機已經演變為財政緊急狀況。(美聯社)

紐約市 預算和管理辦公室主任吉哈(Jacques Jiha)23日表示，庇護 客危機已經演變為全市財政緊急狀況，如果聯邦政府 不提供更多的援助，這樣的狀況可能持續數年；他還抨擊聯邦政府給予的3850萬元微不足道，甚至不足以支付一整個星期的庇護客相關費用。

吉哈23日在由市議會舉行，關於6月30日到期的行政預算的聽證會上說，紐約市現在每天平均接收602名新抵達的庇護客，與3月初，每日平均接收217名庇護客相比，增幅令人吃驚。

吉哈說，如果這種增幅繼續下去，用於庇護客的費用將超過預計的43億元；此前官員估計，到2024年底，為目前抵達紐約市的4萬4000多名庇護客提供住房、食物和其他服務的費用，將達43億元。

去年12月，紐約市向聯邦急難管理局(FEMA)的緊急食品和庇護所計畫申請10億元援助款，結果只收到了850萬元；市府接著又向FEMA申請6.5億元援助款，最後在本月初只獲得3000萬元。

吉哈說，按照目前的開支，這3850萬元撥款，勉強可以支付五天照護庇護客的相關費用。

吉哈在聽證會上還說，將庇護客安置到上州會更便宜，每天的食宿費只要200元，而在紐約市五大區的緊急酒店和庇護所安置移民，每日需要支付大約360元。

根據市府數據顯示，自去年春天以來，有超過7萬3000名庇護客抵達紐約市，共有超過150家酒店和庇護所用於安置這些庇護客；此前還有商業人士認為，大量庇護客占據酒店房間，恐致在夏季旅遊高峰潮的遊客來旅遊卻訂不到房間，最終傷害紐約市的經濟及觀光產業。

州長霍楚(Kathy Hochul)日前也與市長亞當斯(Eric Adams)舉行聯合記者會，呼籲聯邦政府加快為庇護客辦理工作許可，盼幫助緩解安置壓力。