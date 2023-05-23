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亞太裔歷史納全州公校課程 民代力促

記者鄭怡嫣／紐約報導
維權團體和民代22日在州府集會，力挺將亞太裔歷史納入全州公校課程的提案。（記者鄭怡嫣 / 攝影）
維權團體和民代22日在州府集會，力挺將亞太裔歷史納入全州公校課程的提案。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

州參議員劉醇逸以及眾議員李榮恩(Grace Lee)此前提案，要求紐約全州公校將亞太裔歷史納入課程，維權團體「呈現與賦權亞太裔社區歷史」(Representing and Empowering AANHPI Community History，以下簡稱REACH)，22日至州府與民代舉行集會，支持並敦促提案過關。

劉醇逸接受本報採訪時介紹，該提案曾在2021年仇亞犯罪飆漲期間提出，此次在修訂後重提上案，要求州校務委員會(New York State Board of Regents)將亞太裔歷史納入全州公校課程。他說，州校務委員會制訂州教育政策，作風去政治化，所以從未有過將亞太裔、非洲裔、西語裔歷史納入教科書的先例，望提案可在今年立法季6月8日截止前通過。

儘管提案目前已在參眾兩會得到逾30名州議員聯署，但劉醇逸也說，也有部分民主黨人因提案干預州校務委員會運作，仍持猶疑態度，預計也有共和黨人反對。而若提案過關，州教育廳將設計亞太裔歷史的課程，並有望最快在2024至2025學年在各校貫徹實施課程。

對於提案初衷，他表示，已故華裔知名攝影師李揚國(Corky Lee)，曾召集一批華人，重現當年華工興建美國鐵路畫面，這是因為當年美國第一條橫跨大陸鐵路雖由上萬華人修建，慶典大合影上卻找不到一張華人面孔，這是排華及排亞的生動案例，人們很容易憎惡與責怪他們不甚了解之人。但亞太裔歷史是美國歷史的一部分，教授亞太裔歷史，將確保亞太裔聲音、歷史、經歷被聽見，被理解。

州教育廳長羅莎(Betty Rosa)則於當日向本報記者回應，當局已經認識到這一需求，將加強有關亞太裔歷史及文化方面的各類教育資源，但她也表示，將之變成全州必修課程，是最大的挑戰。

當日，REACH維權團體也抵達州府，首度舉辦動員日(Advocacy Day)，與劉醇逸、李榮恩以及其他州議員集會發聲，力挺這一提案；該組織由170多名家長、師生、維權人士、以及60多個亞裔團體組成，其中一名與會者、陳果仁的表妹譚歡欣(Annie Tan)表示，表哥陳果仁遇害，是因為他被看作永遠的外國人，身為特殊教育老師，當她教授亞太裔歷史，學生不僅更積極參與，有更好的學習能力，也學會在課堂內外都為自己與他人發聲。

州參議員曲怡文、托馬斯(Kevin Thomas)、州眾議員金兑錫、鄭永佳、寇頓(William Colton)、布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、瑞嘉(Steven Raga)等參與了此次集會並支持提案。

維權團體和民代22日在州府集會，力挺將亞太裔歷史納入全州公校課程的提案。（記者鄭...
維權團體和民代22日在州府集會，力挺將亞太裔歷史納入全州公校課程的提案。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

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