曼哈頓貨車改裝中式餐車 只賣大麻不賣飯

「中餐外賣車」曼哈頓下城巡迴，只賣大麻不賣飯。(取自推特)

一輛名為「中餐外賣」(Chinese Takeout NYC)的小貨車被改裝成「餐車」模樣，於近日出現在曼哈頓蘇活區(SoHo)及下城附近，看似售賣中餐，但若上前觀看「菜單」，才得知是一家非法售賣大麻 的移動商店，出售預先捲好的15元大麻煙卷「開胃菜」和180元的「主菜」大麻花朵；州、市相關部門均表示，該車為無照經營，將進行調查。

該「中餐外賣」大麻貨車的標識(logo)以中餐館 外賣盒為主視覺，用大紅色的盒子上面寫著「中餐外賣」，下面搭配中餐館常見的「幸運餅乾」，裡面的紙條則寫著「每天吸大麻」(smoke weed every)，另不少行人以為小貨車為販售中餐的餐車，四處流動販售大麻，生意相當不錯。

一些不願透露姓名的購買者表示，紐約人都有自己購買大麻的渠道，他們雖沒有執照，但熟客都知道品質，比從街頭混混那裡購買保險百倍。

「中餐外賣車」在曼哈頓下城巡迴，只賣大麻不賣飯。(取自推特)

不過目前在紐約州，僅有九家獲得許可的成人娛樂用大麻藥房，以及40間獲授權的醫用大麻商店，州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)表示，流動大麻車沒有執照，即為非法，應該接受調查。

市財政部門發言人拉維斯(Ryan Lavis)表示，市治安官「過去曾處理過相關移動貨車的案件」，並正在調查那輛以中餐外賣形式出現的大麻車。

市財政局警長辦公室(Sheriff's Office)主管米蘭達(Anthony Miranda)表示，該辦公室「已經採取了執法行動」，包括調查涉及銷售非法產品的移動貨車。

本月5日，皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布逮捕了五名涉嫌在阿斯托利亞(Astoria)和歐松公園(Ozone Park)經營移動非法大麻店的業者。