21世紀百貨曼哈頓下城旗艦店今日重開。(本報檔案照)

因疫情 衝擊申請破產 的精品折扣店21世紀百貨(Century 21)16日重開其位於紐約市下城的旗艦店，市長亞當斯在當日早為店面剪裁，並在中午12時正式向民眾敞開大門。

據悉，此次重開把之前的六層樓變為四層樓進行「精簡版」改良，專注於男裝、女裝、童裝、手袋、鞋類、配件、太陽眼鏡和香水銷售，但曾經販售的家居用品、化妝品、貼身衣物和科技產品則不會再出現。

市主計長辦公室估計，有超過5200家企業在疫情期間關閉，且隨著亞馬遜和其他在線商店的激增，21世紀百貨得到重新開業對實體商店來說是非常罕見的。

由於零售業仍未完全從疫情中恢復，全市租金 飆升；但幸運的是，經營21世紀百貨的家族還擁有旗艦店所在的大樓。

這家商店的破產使3000個工作崗位消失，其中包括2400個工會工作崗位。該工會要求前僱員恢復受工會保護的崗位。

2020年9月因不敵疫情打擊，申請破產並關閉13家店面的21世紀百貨，於1961年由Sonny Gindi和AI Gindi創立，首家開設於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉，旗艦店位於曼哈頓前世貿大樓對面，在美國有13家店面，憑藉販售設計師折扣商品而聞名，但也未能逃脫其他零售和精品店面一樣遭新冠衝擊的命運，外界一度以為該百貨會永久消失。