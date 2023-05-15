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CDC統計：紐約州新冠疫情3年逾8萬人死亡

記者高雲兒／紐約報導
州長霍楚日前仍然敦促人們，尤其是老年人和免疫功能低下人群，應對新冠保持警惕。(記者張心╱ 攝影)
州長霍楚日前仍然敦促人們，尤其是老年人和免疫功能低下人群，應對新冠保持警惕。(記者張心╱ 攝影)

世界衛生組織(WHO)在本月初宣布新冠病毒(COVID-19)不再是「國際關注公共衛生緊急事件」PHEIC)，標誌著疫情的正式結束，但卻不意味著一切恢復如常。數據統計，紐約州2020年3月至今超過8萬人染疫病歿，全美國則共有113萬，至今仍有不少人受到新冠病毒的後遺症折磨，州長霍楚建議民眾切勿掉以輕心。

紐約市死亡數占州半數

疫情肆虐三年多，紐約州有8萬人在疫情期間死亡。（美聯社）
疫情肆虐三年多，紐約州有8萬人在疫情期間死亡。（美聯社）

聯邦疾病防治中心(CDC)最新公布的數據顯示，紐約州有8萬485人歿於新冠，其中一半人來自最初疫情爆發的紐約市，在全國範圍內，歿於新冠的有112萬7928人。

在疫苗和藥物治療廣泛普及之前，老年人和免疫力低下者的病歿率最高；且因為病毒蔓延迅速，急救人員常常冒著生命危險拯救他人，特別是在第一線接觸到新冠患者的急診醫生和護理人員，他們甚至不得不在缺乏個人防護設備的情況下工作。

少數族裔社區打擊嚴重

疫情肆虐三年多，紐約州有8萬人在疫情期間死亡。(路透)
疫情肆虐三年多，紐約州有8萬人在疫情期間死亡。(路透)

三年間，弱勢群體和少數族裔社區受到的打擊最為嚴重。數據顯示，2020年有色人種歿於新冠肺炎的比例高於白人，部分原因是貧困程度高，獲得高質量醫療服務的機會較少，以及不得不出門工作。在2020年3月至6月疫情最嚴重期間，紐約840萬居民中，約有110萬紐約人繼續上班，其中約80萬人是包含亞裔在內的有色人種，比率高達七成以上。

相當多人仍患有長新冠

除了令人驚駭的病歿人數，紐約市立大學公共衛生研究所院長莫漢德斯(Dr. Ayman El-Mohandes)表示，相當多的患者仍然患有長新冠，後遺症包括腦霧、呼吸問題、勃起功能障礙和脫發等症狀。

他還指出，那些因為害怕感染病毒而不敢去醫院體檢的人，最終可能會被診斷出癌症，而這些癌症本可以在更早的階段被發現甚至治癒，因此他強調，必須繼續對那些免疫低下人群保持關注，「對他們來說，疫情還沒有結束。」

因此，州長霍楚日前仍然敦促敦促，尤其是老年人和免疫功能低下人群，應對新冠保持警惕，「希望大家竭盡所能來保持自己、親人和社區的安全和健康，並繼續接種新冠疫苗，也確保在聚會或旅行前進行檢測。若結果呈現陽性，儘快聯繫醫生治療」。

疫情 紐約市 癌症

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