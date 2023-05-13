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法拉盛阻罪項目施行2周 5嫌簽「刑事入侵通知」

記者鄭怡嫣／紐約報導
市警109分局介紹，法拉盛阻罪項目施行兩周後，已有五名嫌犯應要求簽署「刑事入侵通知」。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
市警109分局介紹，法拉盛阻罪項目施行兩周後，已有五名嫌犯應要求簽署「刑事入侵通知」。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

轄區為法拉盛等地區的109市警分局近日在警民會上確認，由警檢雙方合作的法拉盛阻罪項目，在施行兩周後，已有五名嫌犯應要求簽署「刑事入侵通知」(criminal trespass notice)，不得再次進入同一店內。

法拉盛阻罪項目的全名為「法拉盛商家商業改進項目」(Flushing Merchants Business Improvement Program)，若遇嫌犯首次作案，已登記該項目的當地商家在報警後，警方會將證據及報告呈交地檢處，要求法官命令嫌犯簽署「刑事入侵通知」，此後嫌犯若再次進入同一家商店行竊或騷擾，或僅是靠近，商家也可直接報警抓人。

近日在當地的月度警民會上，109分局局長霍爾(Louron Hall)介紹，項目施行兩周，法拉盛登記的商家已由39家商家上升至42家，目前，已有五名嫌犯收到「刑事入侵通知」，不得再次入內。除法拉盛以及牙買加，阻罪項目也已擴展至阿斯托利亞，並預計落地更多皇后區地區。

霍爾表示，阻罪項目旨在減少在當地「已經失控」的商店行竊(shoplifting)行為，根據統計，今年在109轄區已經發生了117起入店行竊案，比去年同期增長33%。由韓裔在當地經營的便利店Sophia Deli & Grocery，最近兩次遭同一夥人持武搶劫，警局也將增加警力在店外巡邏，尤其是在午夜時段。他也建議店家鎖上前門，安裝攝像頭，在顧客進店時使他們脫下口罩，以便搶案與竊案發生後可通過攝像頭識別身分。

對於最近打擊甚嚴的法拉盛市區無證擺攤，霍爾表示，已派出五名警員組成小分隊，專門負責與擺攤相關的所有問題。除無證擺攤，當地也有一些商店在店門口擺賣水果、軟飲等時，非法超過了規定的畫線(Stoop line)而導致人行道擁堵。

此外他還說，近來竊車案在法拉盛以及全市猖獗，109轄區內有一天共有八輛車被偷，其中七輛均為本田CR-V。

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