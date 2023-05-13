鎖喉致死…前陸戰隊被控過失殺人 50萬交保

潘尼離開華埠市警五分局，被押往法院過堂。（記者劉梓祁／攝影）

一名患有精神疾病的非洲裔遊民 尼利(Jordan Neely)，日前在曼哈頓地鐵 車廂被前海軍陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)鎖喉身亡後，曼哈頓地區檢察官辦公室宣布對潘尼以二級過失殺人罪名提出刑事指控；潘尼12日早在律師陪同下，前往華埠 市警五分局投案。在法院過堂後，法官裁定他以50萬元保釋金交保候傳。

這起案件發生後，紐約市爆發多起示威活動，也引起對心理健康及公共安全的熱烈討論。

24歲的嫌犯潘尼若罪名成立，將面臨多達15年監禁。死者尼利為一名30歲的地鐵藝人，常在時報廣場表演模仿麥可傑克森(Michael Jackson)；他也是一名遊民，且有心理健康問題。市警紀錄顯示，尼利過去十年曾被逮捕42次，有精神病史。

潘尼12日一早身著西裝，在律師陪同下，前往華埠市警五分局投案，吸引不少遊客圍觀。檢方指控潘尼5月1日在地鐵F線車上將尼利按倒在地，並實施長達數分鐘勒頸。當時尼利在地鐵車廂內舉止異常，潘尼隨後在其他乘客的幫助下，將其控制並勒頸。尼利最終死於窒息，後被法醫鑑定為被謀殺。

據目擊者描述，尼利在被制伏前一直在車廂內高聲乞求錢財，但並未對任何人有肢體攻擊。潘尼的律師12日表示，潘尼的鎖喉行為是出於自衛。

尼利的死亡不僅在紐約引發抗議，也在全美引起關注。左派支持者將此次死亡事件描述為帶有種族主義的私刑行為，並將其與1984年紐約地鐵槍擊案白人射傷四名非裔男子案作比較。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，精神健康問題是造成悲劇的原因之一，且尼利的家人理應獲得正義，因為任何人都無權剝奪他人的生命。市長亞當斯(Eric Adams)表示，尼利不該死亡，但他也敦促人們保持謹慎、等待完整的事實和調查。

在紐約提起二級過失殺人指控，須陪審團裁定被告人從事了危險行為，造成不可接受的死亡，並且有意無視這種風險。