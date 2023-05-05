被指欠薪、威脅 紐約華醫反控：合夥欺詐

數名華人打工者及長者，在記者會上分享自身的經歷。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約州眾議員 金兑錫(Ron Kim)4日舉行記者會，數名華人 打工者控訴一名華人醫生施某，聲稱其拖欠工資及借款，並用移民身分進行威脅；施醫生隨後回應稱，是工人涉嫌「合夥欺詐」，自己也是受害人，受到忽悠投資 農場及負責開銷，被騙總計300萬元，工人的指控均不實，自己從未威脅工人。

華人打工者4日共同分享受害經歷，根據金兑錫辦公室，目前共有12名受害人，涉嫌的總計欠款至少逾32萬元；金兌錫已將此案申報州檢察長，並將繼續與皇后區地檢辦公室、聯邦司法部聯絡以及跟進。

受害人之一田新彬表示，2019年10月他通過168網站等平台，應聘成為施醫生經營並持有的東洋農場司機，前後工作五個月卻「一分錢沒得到」，涉嫌欠薪2萬元。今年3月29日，施醫生的律師還以「誰給辦的身分」、「如何拿到的身分」等問題「試圖威脅」他不要討薪。

從印州趕來開記者會的武紀國說，他曾為施醫生的病患，於2017年9月起在其農場工作，兩年間收到僅幾個月的工錢。討薪時，他表示施醫生曾要求他出錢買房、聯名墊款、購買股份騙取資金，共欠他數十萬元，還罵他「看門狗」、「臭狗屎」，並涉嫌開藥不當，他已聯合其他受害者將施醫生告上法庭。

另一名受害人劉女士表示，施醫生曾為她的家庭醫生，丈夫當時病重，為討好醫生，她應其要求拿出存款以及並向朋友籌錢，全以現金方式借給醫生買房，如今卻仍有7萬元涉及未歸還，數次報警驅逐她，找他討要時還被關在診所屋內。

記者會過後，本報記者及其他記者，前往施醫生診所說明前情並期望求證，但被他報警驅逐。之後施醫生又通過電話聯絡本報記者表示，受害人的指控均不實。自己遭遇騙局，投資200萬元與人合夥開農場，總計被騙300萬元。根據施醫生的說法，位於德拉瓦州(Delaware)的農場，目前已被地主清空。

他表示，從未辱罵或用身分威脅工人。施醫生還說，田新彬並未在農場工作過，農場車輛的GPS並無出行紀錄；劉女士的借款已悉數還清，留有借條證明；武紀國為農場經理，負責雇用、監督並支付員工工資，但他並未履行這些職責，還在自己不知情情況下，將公司的錢財轉入中國的一家農業科技公司，因此提出反訴。

根據施醫生訴書，他聲稱武紀國在他不知情的情況下，擅自用施醫生個人銀行帳號為武紀國女兒的學費轉帳三次，轉帳總金額近4萬元；但根據武紀國記者會上的說法，拖欠工資當時，醫生曾說可以先用自己的信用卡刷付。目前，兩方的民事訴訟案仍在進行。