紐約州新建築擬禁用瓦斯 本周表決 最快2026生效

紐約州長霍楚積極推動紐約成為全美新建築禁用瓦斯的第一州。(Getty Images)

樓高7層以下將優先實施

紐約州 有望通過法律，禁止在大多數新建築中使用瓦斯，若通過，將成為全美首個全州禁用瓦斯爐，使用電磁爐等設備的州。該法律擬在2026年生效，樓高七層以下的新建築優先實施，2029年起將針對更高建築執法。

經過數周的談判，州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會已將該新規納入了總額2290億美元的州預算案中，本周將對預算案進行最終投票。

若能通過 將是全美首州

雖然目前加州 和華盛頓等州已通過建築法規來推進電氣化，但紐約將是第一個通過法律，來推動新住宅零碳排的州。這項全州禁令將效仿紐約市 在2021年通過的立法，紐約市將在今年年底前禁止在新建築中安裝天然氣接口。

每5個家庭就有3個用瓦斯

紐約州是使用瓦斯的大州。根據能源情報署(Energy Information Administration)的數據，紐約州的瓦斯消費量在美國各州排第六，且全州60%的發電量由瓦斯提供。另外，紐約州每五個家庭就有三個使用瓦斯取暖，佔向紐約居民輸送的瓦斯量的三分之一。

環保智庫「洛磯山協會」(Rocky Mountain Institute)的一項研究表明，到2040年，紐約州市的零排放建築立法將共同減排多達610萬噸，相當於130萬輛汽車的年排放量。

禁用瓦斯的法律不適用於緊急備用發電機、醫院、洗衣店和商業廚房，目前使用瓦斯的建築物也不適用，這些建築的碳排放占全州總排放量32%。

這項全州禁令將有利於兌現紐約的零排放目標，即到2030年，70%的電力來自於太陽能、風能和水能等可再生能源，到2040年實現零排放。

一些研究發現，在使用瓦斯爐的家庭中，兒童患哮喘和其他健康問題的風險更大，這也是建築物禁止使用瓦斯的原因之一。

禁令恐面臨法律挑戰

不過，這項禁令也可能面臨法律上的挑戰。上個月聯邦上訴法院裁定，加州柏克萊市不能執行在新建築中安裝瓦斯接口的禁令。法院稱聯邦法律應優先於市府法規，裁決可能影響十幾個城市的類似規定。