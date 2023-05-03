我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

紐約州新建築擬禁用瓦斯 本周表決 最快2026生效

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州長霍楚積極推動紐約成為全美新建築禁用瓦斯的第一州。(Getty Images)
紐約州長霍楚積極推動紐約成為全美新建築禁用瓦斯的第一州。(Getty Images)

樓高7層以下將優先實施

紐約州有望通過法律，禁止在大多數新建築中使用瓦斯，若通過，將成為全美首個全州禁用瓦斯爐，使用電磁爐等設備的州。該法律擬在2026年生效，樓高七層以下的新建築優先實施，2029年起將針對更高建築執法。

經過數周的談判，州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會已將該新規納入了總額2290億美元的州預算案中，本周將對預算案進行最終投票。

若能通過 將是全美首州

雖然目前加州和華盛頓等州已通過建築法規來推進電氣化，但紐約將是第一個通過法律，來推動新住宅零碳排的州。這項全州禁令將效仿紐約市在2021年通過的立法，紐約市將在今年年底前禁止在新建築中安裝天然氣接口。

每5個家庭就有3個用瓦斯

紐約州是使用瓦斯的大州。根據能源情報署(Energy Information Administration)的數據，紐約州的瓦斯消費量在美國各州排第六，且全州60%的發電量由瓦斯提供。另外，紐約州每五個家庭就有三個使用瓦斯取暖，佔向紐約居民輸送的瓦斯量的三分之一。

環保智庫「洛磯山協會」(Rocky Mountain Institute)的一項研究表明，到2040年，紐約州市的零排放建築立法將共同減排多達610萬噸，相當於130萬輛汽車的年排放量。

禁用瓦斯的法律不適用於緊急備用發電機、醫院、洗衣店和商業廚房，目前使用瓦斯的建築物也不適用，這些建築的碳排放占全州總排放量32%。

這項全州禁令將有利於兌現紐約的零排放目標，即到2030年，70%的電力來自於太陽能、風能和水能等可再生能源，到2040年實現零排放。

一些研究發現，在使用瓦斯爐的家庭中，兒童患哮喘和其他健康問題的風險更大，這也是建築物禁止使用瓦斯的原因之一。

禁令恐面臨法律挑戰

不過，這項禁令也可能面臨法律上的挑戰。上個月聯邦上訴法院裁定，加州柏克萊市不能執行在新建築中安裝瓦斯接口的禁令。法院稱聯邦法律應優先於市府法規，裁決可能影響十幾個城市的類似規定。

紐約州 加州 紐約市

上一則

曼哈頓華埠光天化日爆槍案 1男中彈

延伸閱讀

一下大雨就淹 紐約皇后區怎麼了？許多華人居民求助

一下大雨就淹 紐約皇后區怎麼了？許多華人居民求助
推動零排放 紐約皇后區9處擬設充電樁 包括法拉盛、貝賽

推動零排放 紐約皇后區9處擬設充電樁 包括法拉盛、貝賽
前州參議員卡普蘭參選眾議員 挑戰桑托斯

前州參議員卡普蘭參選眾議員 挑戰桑托斯
紐約國家電網擬漲瓦斯費17% 若獲准明年4月起漲價

紐約國家電網擬漲瓦斯費17% 若獲准明年4月起漲價
延宕近1個月 紐約州預算達成協議

延宕近1個月 紐約州預算達成協議

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

2023-04-30 08:02

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…