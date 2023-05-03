初步投票 紐約市穩租房 連2年大幅漲租

進步派市議員率領示威者占領講台，高喊「調降租金」等口號，導致會議一度中斷。(視頻截圖)

紐約市租金 督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)2日晚舉行初步投票 ，同意將穩租房一年期租約漲幅設為2%至5%、兩年期租約漲幅設為4%至7%；最終投票將於6月下旬舉行，如果實施，這將是穩租房連續第二年大幅漲租。

全市有近百萬套公寓被定為穩租房，房東 每年的租金漲幅不得超過規定幅度；去年，紐約州租金大幅上漲，租金督導委員會決定一年期租約漲幅3.25%、兩年期租約漲幅設為5%；今年通膨繼續高企，為反映運營成本增長，租金督導委員會此前預計，今年一年期租約的最低漲幅為5.3%、最高8.25%；兩年期租約最低則為6.6%，最高漲幅高達15.75%。

租金督導委員會2日舉行初步投票，「租金正義聯盟」(Rent Justice Coalition)等租客維權團體組織數百人到會場示威，進步派市議員卡班(Tiffany Caban)、奧賽(Chi Osse)、哈尼夫(Shahana Hanif)等更是率領示威者占領講台，高喊「調降租金」(Rent Rollback)等口號，導致會議一度中斷。

市租金督導委員會的九名委員分別由兩名租戶委員、兩名房東委員以及五名公共委員組成；會上，租戶委員提出減租或凍結租金的動議，房東委員則提出更激進的漲租動議，但均未通過；最終，代表市長意願的委員會主席戴維森(Nestor Davidson)提出折衷方案，一年期租約漲幅設為2%至5%、兩年期租約漲幅設為4%至7%，該方案以五比四的票數通過。

市長亞當斯(Eric Adams)隨後發表聲明稱，市府正在評估初步投票決定的漲幅區間；但他表示，兩年期租約7%的漲幅顯然超出租客承受範圍，「我也感到不合適；我承認房東面臨的維護和借貸成本正在增加，同時我們也不能讓租客感到無法承受；我希望租金督導委員會考慮，不要選擇漲租區間的上限，儘量平衡房東和租客的需求。」