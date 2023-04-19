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紐約花粉季來臨 嚴重過敏恐送醫

記者高雲兒／紐約報導
春天雖美，但伴隨著花粉季也讓不少民眾出現過敏反應。(記者顏嘉瑩／攝影)
春天雖美，但伴隨著花粉季也讓不少民眾出現過敏反應。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市的春天已經到來，但伴隨著春暖花開帶來的花粉，卻讓不少民眾感到不適；市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)近日針對醫護人員公告，過敏季已經來臨，隨著花粉季在每年4、5月達到高峰值，可能會有更多的民眾因過敏反應被送進急診室。

公告裡表示，根據數據，每年4月平均會有218人因花粉過敏進入急診室，5月該數字則會增加至260人，樹類花粉過敏可能加重氣喘，導致過敏性鼻結膜炎等，後者可能會出現流鼻涕、眼睛癢和充血等症狀；除了樹類花粉，雜草花粉通常在春末開始，在夏季達到頂峰。

有專家指，若對花粉過敏的民眾，在今年的花粉季中可能情況會更嚴重；由於潛在的「植物性別歧視」(botanical sexism)，雄性樹木在都市的種植比雌性樹木更容易，因此有不少城市偏好種植，但而雄性樹木在春天則會產生大量花粉，雌性樹木則不會生花粉。

雖然花粉季導致的過敏症狀和波及的人群可能更甚往年，但公告裡也強調，因花粉過敏而到急診室就診的人數高峰，可能只會持續兩到三周，若過敏者在症狀出現之前就開始服用抗組胺藥(antihistamines)等藥物，並使用鼻腔噴霧劑，將有助於紓解瘙癢、鼻塞和流鼻涕等症狀，降低去就診的機率。

當局提醒，若無鼻腔噴霧劑，用簡單的鼻鹽水噴霧也可用來紓解鼻塞，使用人工淚液則可紓解眼睛酸痛或發癢。市衛生局額外提醒，任何含有血管收縮劑(vasoconstrictor)的產品，比如強生公司生產的Visine眼藥水，不應該使用超過三天。公立學校的學生可以免費獲得由市衛生局提供的沙丁胺醇(albuterol)或氟替卡鬆(fluticason)，但必須詢問家庭醫生。

免疫學專家提醒，過敏反應出現時，應該先嘗試使用現成的非處方藥以及關閉窗戶等環境控制措施，若情況沒有減緩，再去就診。

紐約市健康與心理衛生局稱，過敏季節已經來臨，不少患者甚至會嚴重到前往急診室。(G...
紐約市健康與心理衛生局稱，過敏季節已經來臨，不少患者甚至會嚴重到前往急診室。(Getty Images)

過敏 紐約市 歧視

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