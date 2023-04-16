紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一

汽車觸媒轉化器失竊案於疫情間在全美攀升，紐約州的失竊率為全美第一。(美聯社)

汽車 觸媒轉化器(catalytic converter，又稱CAT)失竊案於疫情 期間在全美都有攀升，根據背景調查公司BeenVerified的調查，該零件在紐約州的失竊率三年內飆升9386.36%，為全美第一。

根據背景調查公司BeenVerified的數據，自新冠疫情開始以來，全美汽車觸媒轉化器偷竊案節節攀升，2022年達到7萬7933起，比2020年高出540%。盜竊多發州以紐約州為首，從2019年的66起、2020年的304起、2021年的2206起再到去年的6261起，三年內飆升9386.36%。

單就紐約市 而言，在過去一年，該類盜竊案增加了269%。2022年初到8月間，這類盜竊案在皇后區就超過2092宗，前年同期只有574宗。

失竊實際數遠大於此

報告稱，由於這些數據來源於保險公司，有些車主可能並未上報，因此實際數據可能遠大於此。對於沒有使用保險的車主，至少要自掏腰包，花費2000到3000元來修理。

觸媒轉化器之所以如此受竊賊青睞，是因為負責過濾尾氣有害氣體的汽車觸媒轉化器，表面塗有鉑金等貴重金屬，這些金屬每盎司可賣到數百到數千元。一輛普通汽車的轉化器售價從25元到300元不等，而混合動力汽車的轉化器售價高達1400元，因為該類汽車的轉化器內含有更多的貴金屬。

最常被竊前十大車輛

據二手車資料公司CARFAX統計，汽車觸媒轉化器最常被竊的前十大車輛，包括福特(Ford)的Econoline、Explorer、F Series Truck，本田(Honda)的Accord、CR-V，日產(Nissan)的NV、速霸陸(Subaru)的Forester，和豐田(Toyota)的Camry、Prius及Tacoma等。

基於此，紐約市議員李琳達於去年提案以遏制盜竊行為，並於去年底通過立法。該條法案要求市警為車主分發車輛識別號(VIN)套件，以便將該號碼蝕刻到觸媒轉化器。這樣在發生盜竊事件時，可以通過觸媒轉化器追溯到車輛。不過由於高需求，許多市民被迫等待幾周甚至幾個月才能收到新的蝕刻套件。

為防竊盜，市警方也提醒，車主應避免將車輛停在無人或人少之處，也可為轉化器安裝鋼化隔板或外殼等防盜裝置。