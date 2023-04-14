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住房貴、犯罪高、教育差 民調：1/3紐約客想遷外州

記者張晨／紐約報導
最新民調顯示，約27%的居民表示，想在未來五年內搬離紐約州。(記者張晨／攝影)
最新民調顯示，約27%的居民表示，想在未來五年內搬離紐約州。(記者張晨／攝影)

錫耶納學院研究所(Siena College Research Institute)於本周公布的一項民調顯示，紐約客對攀升的犯罪率、負擔不起的房價，和逐漸走向枯竭的教育資源感到擔憂，有約27%的居民表示，想在未來五年內搬離紐約州

31%受訪者：打算退休就搬離紐約

民調結果顯示，有30%的受訪者表示，他們已經渴望到其他地方生活，並將無能的政治領導和飛漲的稅收，列為想要逃離的主因，近三分之一、約31%的人打算退休後搬離紐約；40%的人表示，紐約並不適合扶養孩子，成長環境也相對不安。

67%：房價太高了 49%：治安較差

調查結果還顯示，有67%的居民認為房價太高，49%的受訪者認為治安一般或較差，60%的人認為紐約不是一個適合退休養老的好地方，還有57%的人說，民主黨當政的政治氣氛不適合他們。

總體而言，紐約州的綜合稅負是全美最高水平，就連州長霍楚(Kathy Hochul)也曾表示，住房成本奇高，導致人們不得不收拾行囊搬離；目前州府正在推動相關計畫，扭轉人口外流趨勢。

紐約住房貴、治安差、教育環境不佳，三大因素促使紐約人想要搬離。（美聯社）
紐約住房貴、治安差、教育環境不佳，三大因素促使紐約人想要搬離。（美聯社）

聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)13日公布的數據顯示，上一財年，全市五大區中，皇后區、布碌崙(布魯克林)和布朗士區的人口降幅居全美之冠，只有曼哈頓扭轉了疫情中的空城局勢。

智庫：紐約一切都貴 教育也有問題

公共政策智庫「帝國中心」(Empire Center)總裁霍夫(Tim Hoefer) 表示，在很大程度上，紐約人的負擔能力挑戰來源於稅收和監管政策，從醫療保健到能源，再到長久住房，一切都比實際需要的要貴。

另一重要原因則為教育，霍夫指出，紐約州在每個學生身上的投入超過2萬5000元，「但我們並沒有得到這筆錢應該帶來的結果」；他說，許多官員更關注代表教職員的教師工會想要什麼，而不是孩子和家庭的需要。

根據市教育局本周公布的一份數據，由於入學人數減少和學習成績不佳，教育局目前在每個學生身上花費了近4萬元。

教育局 紐約州 民調

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