華埠、下東城樓群 市警重點管理治安

華埠史斯密斯政府樓前駐守的市警第四服務區警車。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓 華埠及下東城近期暴力案件頻發，各類涉及華裔受害者的搶劫、攻擊，以政府樓 為中心發散的治安及生活質量問題成為了今年市警總局和五、七分局，以及市警第四服務區(Police Service Area 4)的工作重點。

市警政府樓部門主管(Chief of Housing)馬特拉索(Martine Materasso)表示，將重點解決政府樓中的暴力和生活質量問題，包括槍擊、搶劫等。

去年12月28歲的非洲裔男子奧利弗接連在布魯克林(布碌崙)、曼哈頓華埠政府樓群犯下槍殺命案，他和母親都居住在史密斯政府樓中，此案牽連幫派和私人恩怨，但由於當街開槍，一名坐在輪椅上的96歲無辜者中槍，檢察官在傳訊時表示，奧利弗還曾計畫在轄區內開槍掃射。

另外，五分局轄區曼哈頓大橋附近的政府樓群也多發罪案，數名華人受害者被搶被打，且案件也大多涉及非法槍支，所幸未造成人員重傷。

馬特拉索說，自上任以來，她一直在和市發展委員會尋找解決對策，市警將就可能發生的輕罪和影響生活質量等行為，加大力度開出傳票 。

「目前我們總共發出了5000多張傳票和行政審判聽證傳票，比往年增長了164%；行政審判聽證傳票也可以用於噪音和其他生活質量投訴。」馬特拉索說，打擊槍枝犯罪上，市警政府樓部門2022年共收繳了318把槍；但她同時也承認，雖然謀殺和槍擊案件有所下降，但政府樓中的另一些犯罪，包括搶劫等卻在飆升。