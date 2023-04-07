華埠、下東城樓群 市警重點管理治安
曼哈頓華埠及下東城近期暴力案件頻發，各類涉及華裔受害者的搶劫、攻擊，以政府樓為中心發散的治安及生活質量問題成為了今年市警總局和五、七分局，以及市警第四服務區(Police Service Area 4)的工作重點。
市警政府樓部門主管(Chief of Housing)馬特拉索(Martine Materasso)表示，將重點解決政府樓中的暴力和生活質量問題，包括槍擊、搶劫等。
去年12月28歲的非洲裔男子奧利弗接連在布魯克林(布碌崙)、曼哈頓華埠政府樓群犯下槍殺命案，他和母親都居住在史密斯政府樓中，此案牽連幫派和私人恩怨，但由於當街開槍，一名坐在輪椅上的96歲無辜者中槍，檢察官在傳訊時表示，奧利弗還曾計畫在轄區內開槍掃射。
另外，五分局轄區曼哈頓大橋附近的政府樓群也多發罪案，數名華人受害者被搶被打，且案件也大多涉及非法槍支，所幸未造成人員重傷。
馬特拉索說，自上任以來，她一直在和市發展委員會尋找解決對策，市警將就可能發生的輕罪和影響生活質量等行為，加大力度開出傳票。
「目前我們總共發出了5000多張傳票和行政審判聽證傳票，比往年增長了164%；行政審判聽證傳票也可以用於噪音和其他生活質量投訴。」馬特拉索說，打擊槍枝犯罪上，市警政府樓部門2022年共收繳了318把槍；但她同時也承認，雖然謀殺和槍擊案件有所下降，但政府樓中的另一些犯罪，包括搶劫等卻在飆升。
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