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紐約首季謀殺、槍擊案降 但重罪率仍高

記者張晨／紐約報導
紐約市第一季度犯罪率中，謀殺、槍擊案件持續下降，但與政府樓相關的犯罪活動仍在上升。(美聯社)
紐約市第一季度犯罪率中，謀殺、槍擊案件持續下降，但與政府樓相關的犯罪活動仍在上升。(美聯社)

紐約市警總局6日召開2023年第一季度犯罪率報告記者會，稱今年前三個月謀殺、槍擊案件持續下降，但與政府樓相關的犯罪活動仍在上升；七大犯罪類別重罪攻擊、重竊和竊車案呈增長；警方目前的工作重點也在加強青少年預防犯罪宣導，指引未成年人走正途而非加入幫派等非法活動中。

影音來源：記者張晨

市警數據顯示，截止今年3月，全市共發生了92起謀殺案，比2022年同期的103起下降了11%；有276人成為槍擊案受害者，比去年前三個月報告的329人減少了16%。

市警犯罪控制策略長李佩特里(Michael LiPetri)表示，增長的重罪攻擊中，有兩大類狀況特別嚴重，一類是占罪案總數43%的家庭暴力，另一類則為對市警警員發動的150起攻擊。

他指出，自今年開始，市警聯合各社區，加大了有關生活質量的執法，而這對於即將到來的夏季也尤為重要；但有些人因不滿警方開出的罰單惡行相向，採取激進動作。

搶劫也呈現增長，尤其對於華埠也淪陷的連環盜車、劫車案；市警數據顯示，該類別在今年一季度增長了14%。

相比去年同期，今年前三個月有關政府樓的犯罪報告也飆升了11%，今年截止目前，全市政府樓轄區的總體犯罪率上升了約9%。

市警巡邏長馬德雷(Jeffrey Maddrey)表示，夏季即將來臨，警方也出台了「夏季暴力預防計畫」，主打社區宣導和執法；更增加了青少年協調警員(Youth Coordination Officer，簡稱YCO) 來預防未成年人誤入歧途。

市警數據指出，今年第一季度，有12%的槍擊案受害者為未成年人，11%的持槍逮捕為未成年人，25%的搶劫逮捕也為未成年人；此類問題不可小覷。

此次報告作為2023年第一季度的全是治安快照，距離市警去年宣布重新關注破窗犯罪已有一年；在這一年中，警方試圖對輕罪和干擾生活質量的違法行為做出更多干預；市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，若不這樣做會創造一個混亂的社會治安環境，在這個環境中很可能衍生更嚴重的犯罪。

市警高層報告全市2023第一季犯罪數據及分析。(記者張晨／攝影)
市警高層報告全市2023第一季犯罪數據及分析。(記者張晨／攝影)

政府樓 槍擊 華埠

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