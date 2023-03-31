蔡英文訪布碌崙台青柑仔店、烘焙坊 樂讚「台灣味」

與會的青年都對蔡英文特地來訪感到很驚訝，也覺得她「很親民」。(記者顏嘉瑩／攝影)

中華民國 總統蔡英文 出訪中美洲之旅，過境紐約於30日進入第二天，當天她一早到布碌崙 (布魯克林)逛由台裔青年開的柑仔店(雜貨零食店)，並品嘗台式早餐；兩店業主均為第二代移民，初心只是想在當地介紹台灣美食及文化，對於自己做的事受到總統的「認可」，感到驚喜外，也更確定要努力繼續推廣「台灣味」。

蔡英文點了盈成烘焙坊的飯糰。(顧文宇提供，Laura Murray攝影)

蔡英文當天早9時抵達位於布碌崙的台灣食品柑仔店「雲海嚴選」(Yun Hai Taiwanese Pantry)，吃鳳梨果乾後，又到幾步外的「盈成烘焙坊」(Win Son Bakery)品嘗飯糰、韭菜蔥油餅、豆漿等經典台式早餐。

迷台菜 華洋攜手創業

「盈成烘焙坊」由台裔顧文宇(Joshua Ku)和崔布朗(Trigg Brown)共同創辦，兩人原本在烘焙坊對面開餐館「盈成」(Win Son)，三年前決定拓展事業，於是又開了烘焙坊，提供台灣早餐和美式烘焙糕點、咖啡等；顧文宇說，蔡英文對店裡的飯糰相當感興趣，還特別問裡面「有沒有放油條」。

盈成烘焙坊由台裔顧文宇(左)和崔布朗(右)共同創辦。(記者顏嘉瑩／攝影)

雖然烘焙坊裡不乏各種台灣人熟悉的早餐品項，但實際上發想、製作這些台式料理的，主要是在美國土生土長的白人崔布朗，他表示，飯糰對非華裔的客人來說相當陌生，大多數的美國人不習慣，但卻是各種口感的綜合體。

「盈成烘焙坊」有賣台式早餐，主要客群有85%都是非亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

崔布朗說，飯糰糯米的黏、油條的脆、肉鬆的空氣感以及其他配料的鹹味，咀嚼時所有口感結合，「這是很有趣的食物，也沒想到會在這裡受到歡迎」；崔布朗也將顧文宇奶奶擅長做的韭菜盒子，結合美式口味，做成該店特色的「韭菜蔥油餅」，受在地居民喜愛，該店有約85%顧客為非亞裔。

盈成烘焙坊的招牌「韭菜蔥油餅」。(顧文宇提供，Laura Murray攝影)

兩人回憶，剛成為朋友時，顧文宇帶著崔布朗到皇后區法拉盛吃台菜，兩人最喜歡的餐廳是「北港台菜」，後來台菜以及台灣文化變成兩人的話題中心，「決定開餐廳時，就想著要把這些東西變成現實，選在布碌崙，則是想讓當地居民不需搭兩個小時地鐵，就能吃到台灣風味。」

感動被認可 齊力助台灣

未將餐館定位成「道地台灣菜」，而是結合不同文化背景，成為美式台灣菜，如今迎來中華民國總統蒞臨，顧文宇笑著說「感覺很不真實」，還需要更多時間整理自己的感覺，但他覺得「很酷」，該店也獲得社區以及遠從台灣專程而來顧客歡迎，讓他感到欣慰。

雲海嚴選創辦人鄭衍莉(左)和合夥人林思妤(右)。(記者顏嘉瑩／攝影)