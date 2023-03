紐約獨立漫畫節 台灣秀多元魅力

藝術節台灣展位主視覺圖。(紐文中心提供)

台灣新生代人氣創作者「A ee mi」和「低級失誤(Saitemiss)」受邀參加2023年紐約漫畫及卡通博物館藝術節(MoCCA Arts Festival),將於4月1日(周六)、2日在台灣展位「Taiwan Comics」與美國觀眾見面,展現台灣插畫漫畫的多元活力。3日晚,兩位創作者也將到紐約公共圖書館 第五大道SNFL分館舉辦講座,分享個人故事,介紹世界圖文創作者最流行的「小誌(Zine)」獨立出版在台灣發展現況。

該藝術節為紐約規模最大、最知名的獨立漫畫節,由美國插畫家協會(Society of Illustrators)於每年4月初舉辦,吸引超過500名創作者、近萬觀眾及業界參與。駐紐約台北文化中心從2017年起邀請台灣創作者參加,包括61Chi(劉宜其)、水晶孔、阮光民、左萱、李隆杰、顆粒(柯宥希)、劉倩帆、房瑞儀,廣受好評。

張雅晴(A ee mi)。(主辦單位提供)

A ee mi和低級失誤在社群媒體 有大批粉絲,也有豐富參展經驗,希望透過介紹作品和精心打造的周邊產品,讓紐約人看見台灣極具辨識度的藝術風格。

鍾逸婷(低級失誤)。(主辦單位提供)

A ee mi本名張雅晴,風格繽紛大膽,擅長以霓虹般的色彩表現深度社會議題及個人信念。本次主打短篇漫畫選集「EMOLAND情緒樂園 」,探討愛、存在與情緒;也帶著剛發行的漫畫作品「紅配綠(Platonic Love)」英文版到紐約首度亮相,曾入圍2019年金漫獎單元漫畫獎,表達愛無分性別,同時展現台灣自由開放的社會。A ee mi也受邀參與1日下午藝術節專題座談,讓亞洲獨立漫畫躍上國際舞台。

台灣創作者A ee mi首部發行英文版之漫畫作品「紅配綠(Platonic Love)」封面。(紐文中心提供)

插畫家低級失誤本名鍾逸婷,以清新夢幻的特色打開知名度,作品充滿戀愛少女般的粉嫩色彩,曾接受美國「時代雜誌」委託繪製插圖。低級失誤說,「自己的靈感,融合東方樣貌和西方情感,傳達任何時候當個少女都是被允許的。」她帶來熱門作品,包含小誌「進化前(Before Evolution)」、「年底(Year End)」及插畫集「只有在夢中才敢親吻你(I Would Only Kiss You in My Dream)」,呈現多元流行文化薰陶下發展出的獨特風格。

台灣展位為256號。時間:4月1日上午11時至下午6時,2日至6時。活動主場地: Metropolitan Pavilion,曼哈頓西18街125號。座談、工作坊等周邊活動:SVA Flatiron Gallery ,西21街133號。購票資訊:https://www.moccafest.org。