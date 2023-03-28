亞當斯：紐約刑事司法系統應大改 而非小補

圖為亞當斯日前向霍楚表達，希望州府能幫紐約市分攤收容庇護客的支出。(市長辦公室提供)

州政府新財年預算 月底將截止，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)27日前往州府奧伯尼，與州議會就州新財年預算紐約市相關部分舉行閉門談判，雙方交流庇護客危機、大都會運輸署(MTA)撥款、保釋制度改革問題；相比州府提出收緊保釋制度的提議，亞當斯表示，他更希望改革整個刑事司法系統，而不僅是保釋制度。

州長霍楚(Kathy Hochul)此前在州情咨文提出的取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯出庭的條款，對法官給出絕對清晰的規則，讓法官在給惡性犯罪嫌疑人設保時沒有顧慮，並列入新財年預算；亞當斯表示，相比小修小補，他希望更加全面的刑事司法改革，例如給檢察官辦公室增加撥款，加速法官審理速度等。

他表示，「我說過很多遍，之後也會繼續呼籲，刑事司法改革並不只是保釋金的問題，現在只是所有人都喜歡討論保釋金這個最顯眼的問題；必須改變整個司法系統，人們不應只就這一個術語不放，那不是關鍵；州議員將認真評估州長的提議，最終決定取決於他們；但我更專注於改革已經被弄得支離破碎的刑事司法系統，找到癥結。」

亞當斯也表示，他和州長霍楚就保釋制度改革的交流「非常好」，但並未透露具體內容；此前有傳聞稱霍楚和州議會在保釋制度改革問題上的分歧導致談判一度暫停，亞當斯未予置評。

在庇護客問題，亞當斯指，目前紐約市在此項目每天支出約500萬元，已經成為紐約市的頭號問題，「我們對州議會表達擔憂，議員們理解紐約市可能面臨42億元的支出；而且，代表紐約市的州議員很清楚，這是一個全國性的問題，不應由紐約人獨自承擔，他們將代表紐約市發聲。」

霍楚此前在預算中提出由紐約市每年出資5億元支援MTA，但遭亞當斯反對；州議會目前的預算案也未納入霍楚的提議，亞當斯表示，州參眾兩會聽到了紐約市的訴求，「他們提出了反提案，現在是時候好好考慮，把這樣的重擔讓紐約市民承擔是不公平的。」