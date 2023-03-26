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凝聚關愛 大紐約僑界急難救助協會年會

記者呂賢修／紐約報導
大紐約區僑界急難救助協會舉辦年會及交接典禮。(記者呂賢修／攝影)
大紐約區僑界急難救助協會舉辦年會及交接典禮。(記者呂賢修／攝影)

大紐約區僑界急難救助協會(GNYTEAA)25日於法拉盛喜來登酒店舉辦第四屆年會及交接典禮。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章監交，李金標、王寶銘分任理事長、會長，感謝各界長期支持，期待更多人參與，奉獻愛心。民選官員、僑社各界逾300人出席致意。

李光章致詞肯定協會持續付出，成立六年間協助處理超過150件僑胞急難救助個案，並延攬不同專家，整合社區力量，發揮守望相助精神。榮譽理事長王金智、監事長郭至隆、林慧綺等感謝社區及成員等支持，才能持續幫助更多有緊急需要的人。李金標指此工作任重道遠，希望更多人支持，造福社會。王寶銘則以熱情、同情心、服務的心與協會成員及社區共勉。

慈濟紐約分會長期與協會、經文處、僑委會就海外急難救助事宜合作，執行長蘇煜升分享經驗及慈濟於土耳其賑災故事，讓災民，尤其是兒童心中有愛，感謝社區熱情捐款，體現台灣樂於助人的精神。會中也默哀追悼日前去世的協會首任會長羅淑華一生行善，希望完成她未盡的任務。

市長亞當斯(Eric Adams)特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉表示，亞當斯於布碌崙區長任內曾訪問台灣，對民間關愛互助的故事印象深刻，近期也委任紐約台灣會館理事長蘇春槐擔任亞裔委員會顧問，進一步瞭解亞裔社區。

國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、布朗斯汀(Edward C. Braunstein) ，市議員黃敏儀、皇后區民事法官林凱倫、州長霍楚(Kathy Hochul)亞裔事務辦公室主任范小江、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)辦公室代表袁敏儀等出席致意。協會也頒獎感謝相關民選官員與代表。大紐約區僑界急難救助協會網址：https://reurl.cc/DmOeqm。

州眾議員金兌錫、布朗斯汀(左三、四)頒發表揚狀。(記者呂賢修／攝影)
州眾議員金兌錫、布朗斯汀(左三、四)頒發表揚狀。(記者呂賢修／攝影)
蘇煜升分享慈善服務經驗故事。(記者呂賢修／攝影)
蘇煜升分享慈善服務經驗故事。(記者呂賢修／攝影)
理監事合唱「你是我兄弟」。(記者呂賢修／攝影)
理監事合唱「你是我兄弟」。(記者呂賢修／攝影)
右起：王寶銘、李金標、李光章、郭至隆、文教中心主任陳永豐。(記者呂賢修／攝影)
右起：王寶銘、李金標、李光章、郭至隆、文教中心主任陳永豐。(記者呂賢修／攝影)
奧斯卡最佳導演關家永母親關沈俊龍致詞分享。(記者呂賢修／攝影)
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亞裔 亞當斯 眾議員

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