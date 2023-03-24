紐約307億教育預算 爭議中過首關

市府最新教育經費預算，被指計算公式不明。(取自市長辦公室)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市教育局 最新制定的307億元教育經費，市教育政策小組(Panel for Educational Policy)表決通過，將送市議會；新經費中為遊民、庇護客、低收入等學生增款9000萬元，該筆款項來源是否如此前由「公校預算 特別工作組」建議，通過削減特殊高中經費獲得，尚未對外公布。

市教育政策小組22日晚間經漫長辯論，投票通過市府的307億元教育預算計畫。市教育局將於近期把最新的預算版本提交市議會，並在7月1日新財年開始前，同市議會達成最終預算協議，目前的307億元計畫仍有變動空間。

市教育局在去年7月成立公校預算特別工作組，調整「公平學生資助公式」(Fair Student Funding Formula)，重新規畫所有公校支出，新制定的公式，預計5月才將提交市教育政策小組批准。除此之外，307億元的預算案也沒有寫明將如何在公校間、項目間進行分配，使不少小組成員拒絕投票。「我們還沒有拿到預算分配公式，也沒有更新的入學人數，更不確定具體的資金來源情況，卻要求我們現在就投票並信任它，這是不負責任的。」皇后區區長理查茲任命的市教育政策小組家長代表吉布森(Sheree Gibson)表示。

小組的布朗士區家長代表謝帕德(Tom Sheppard)提議推遲投票，但遭到其他由市長任命的小組成員拒絕，「我們在討論一個不明朗的公式下計算的經費，這是本末倒置。」最終，16名市長任命成員投贊成票，非市長任命的七人投反對票或棄權。

新預算中，亞當斯和市教育總監班克斯(David Banks)提議為公平學生資助公式增9000萬元經費，以全新的計算方式為服務遊民、低收入、庇護客、寄養家庭學生的公校，增加更多補助。這一變化源於去年市教育局成立的公校預算特別工作組提議，並曾計畫削減全市八所特殊高中經費，取消特殊高中每年從市府獲得的額外支持，轉移到庇護客等弱勢子女。然而，最新預算案並未說明9000萬元額外撥款的資金來源，尚不知對其他教育項目有何影響。