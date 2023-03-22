法拉盛公寓大火 受災增至20戶

公寓走廊放著救火時搬出的雜物。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 一公寓樓日前發生大火，受災戶由12戶增至20戶，周邊其他的住戶也被通知可能要暫時搬家，市議員黃敏儀表示將提供協助和安排臨時住所。

市消防局指，富蘭克林大道134-30號的六層樓公寓20日下午的四級大火，起於頂樓的天花板和屋頂之間，無人員傷亡，大火原因尚在調查。當天報告有12戶受災戶，21日增為20戶，包括44名大人和小孩，已被暫時安排住進酒店。

樓內正在進行清潔工作。(記者高雲兒／攝影)

該樓門口貼著要求H線住戶撤離的部分清空令(Partial Vacate Order)。樓中尚有燒焦氣味，起火的五樓和六樓走道還有救火時搬出的雜物，工作人員正進行清理。

住在6D的陳先生說，火災時他在上班，回來後發現自家以及周邊住戶的門被打爛，「天花板被打個洞，把煙排出去」。他說大樓應會後續賠償。他猜測樓下住戶5H，「一直在裝修，可能是瓦斯外洩」。5H門上貼有樓宇局的停工命令，五樓和六樓不少受災單位都被鎖住。

起火公寓貼著部分清空令。(記者高雲兒／攝影)

與此樓一廊之隔的134-34號公寓也遭殃，門口的告示要求A、B、H線清空。6G住戶唐女士表示，家中沒有受影響，不過21日有紅十字會人員上門通知可能要暫時搬走，「但還不確定」。有住戶聽說將檢測 空氣，不達標可能要求暫時搬離。被安置在法拉盛福朋喜来登酒店(Four Points by Sheraton Hotel)的6H住戶葉先生表示，家裡燒沒了，目前還沒有人員聯繫賠償事宜。