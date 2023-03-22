進步派縮減警力 市議長點頭

市議長表態支持進步派黨團縮減警局規模的政綱，猜測聲四起。(記者張晨／攝影)

此前紐約市 議會進步派黨團簽署包含尋求縮減警局規模的綱領引起爭議，導致不少成員退出；紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)21日終於表態支持這一訴求，稱新財年預算 必須將住房、心理健康服務等社區投資放在首位，而非警局。

歐德思作為市議長，形式上是包括進步派黨團在內的市議會所有黨團的主席；她在接受WNYC採訪時說，她並未簽署進步派黨團的綱領，但當被問到是否同意綱領上的訴求，歐德思表示同意；根據綱領中的反警條款，要求簽署者「承諾將盡其所能減少警察 局和懲教局的規模和職責範圍」。

目前市議會正在就市府新財年預算舉行公聽，談判也正在進行，歐德思這一表態也被外界猜測如市議會與市長亞當斯(Eric Adams)攤牌，後者一直將打擊犯罪、支持警察作為施政基礎。

歐德思表示，她作為形式上的黨團主席，並不參與該黨團的日常活動；但她支持進步派綱領的表態，或表明市議會在預算談判中的思路，「我將支持所有市議會在去年預算中支持過的安全相關的項目和投資，比如創傷恢復中心和犯罪受害者服務，這些應成為新預算的重點。」

由於紐約市犯罪形勢依然嚴峻，不少進步派民代擔心簽署反警綱領不利今年的市議員連任選舉，原來共有35人、在市議會占多數的進步派黨團，有15人拒絕簽署該綱領而退出，導致黨團只剩下20人。