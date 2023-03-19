州參議院預算 聚焦教育及安全

預算決議案著重於改善教育和安全。(記者高雲兒／攝影)

紐約州參議會預算 決議日前通過，州參議員劉醇逸日前在皇后區貝賽舉辦媒體圓桌會議，公布預算決議內容，著重教育及安全；劉醇逸表示，為維持紐約市 公立學校與特許學校平衡，預算決議案中未列入州長霍楚(Kathy Hochul)提議的取消特許學校上限計畫，另外決議案也提到將藉由改善心理健康和減少遊民，增加安全。

霍楚在2月1日公布的財年行政預算後，州參議會和州眾議會根據公聽會出台決議案，但內容不具約束力，最終的預算案將在4月1日敲定，霍楚將在此之前與兩會談判並做調整。

劉醇逸17日表示，決議案中包括撥款3325萬元給亞太裔社區，而作為州參議會紐約市教育委員會主席，他表示，州政府將每年為紐約市公立學校提供額外的27億元的基礎援助，此次也為州府首次為基礎援助撥款提供全額資金，將能夠協助紐約市縮小班級規模並提供學生優良基礎教育。

對於霍楚提議取消特許學校上限，此次的決議案中未將計畫列入，劉醇逸表示，特許學校上限的存在是在給家長選擇和保持公校 開放間取得平衡，若取消上限平衡將被破壞，「而且現在學生數量下降，學校空位增加，我們不需要增加學校。」

劉醇逸說，家長需要的是好學校，如果真的想蓋新學校，可以建需要符合需求的公校，而非特許學校；他還指出，取消特許學校上限將從公校分流資金，影響公校發展。

改善治安部分，州參議會的預算決議案中，將撥款5000萬元給紐約市的地區檢察官；2000萬元用於審前服務；以及1000萬元用於預防槍枝暴力，以制定和管理幫派、減少犯罪，以及其他刑事和法律服務等。

為了預防犯罪，州參議會也著重心理健康，決議案中計畫為精神疾病患者新增近2500個床位；為皇后區經濟困難等醫院增加10億元的國家資金，其中包括法拉盛、牙買加、艾姆赫斯特以及皇后醫院，另外預算中也擴大成癮治療服務、撥款1000萬元用於擴大緊急心理健康危機諮詢服務。

在保障住房方面，州參議院提出針對遊民的2.5億元住房代金券計畫，以及4000萬元的屋主保護計畫，能讓經濟困難的屋主保全房產。