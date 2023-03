亞當斯簽5法案 強化遊民心理服務、降低中低收入屋主欠地產稅利息

亞當斯14日簽署五項法案,將擴大遊民所心理健康服務,並且降低中低收入房東的拖欠地產稅利息,同時加強對社區刑事司法項目的支持。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)14日簽署五項法案,將擴大遊民 所心理健康 服務,並且降低中低收入屋主的拖欠地產稅利息,同時加強對社區刑事司法項目的支持。

其中,由市議員博徹(Erik Bottcher)提出的第522號法案,要求每座遊民所為所有帶子女的家庭提供駐點或遠程心理健康服務;博徹表示,心理健康服務拯救過他的生命,「無論何種境遇下,每個人都應該有機會獲得心理健康服務。」

市議員卡爾(David Carr)的第524號法案也獲市長簽署,授權紐約市銀行委員會(New York City Banking Commission)建議並由市議會實施,為那些已經與市財政局達成補繳協議的年收入20萬元以下、房屋估值25萬元以下的屋主減低拖欠房產稅利息;新的利息至少應與最近的聯邦短期利息相同,市財政局也須就新的利息徵求屋主意見,並向市長和市議長匯報。

另外三項獲簽署的法案均與刑事司法相關;其中,第439號法案要求市長刑事司法辦公室對獲市府撥款、為社區提供刑事司法相關服務的社區組織進行評估,每年向市府和市議會出具報告;第756號法案要求市長鄰里安全和預防暴力辦公室(Office for Neighborhood Safety and the Prevention of Violence)與刑事司法辦公室合作,為危機管理系統(Crisis Management System)提供方進行培訓和運營支持;第436號法案則要求設立青少年司法顧問委員會,為市府、市議會在青少年刑事司法方面提供建議。