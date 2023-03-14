人手不足 紐約市糧食券僅36%準時處理

數據顯示，截至去年12月，全市僅有36%的糧食券申請能夠按時處理。(記者和釗宇／攝影)

市議會公共福利 委員會(Committee on General Welfare)13日就市府新財年福利相關預算舉行公聽會，出席作證的市社會服務局(Department of Social Services)局長帕克(Molly Park)表示，因人手短缺，截至去年12月，全市僅有36%的糧食券 (Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)申請能按時處理。

根據聯邦和州府糧食券申請規定，糧食券申請必須在30天內處理；但12月的數據顯示，社會服務局下屬負責處理申請的人力資源辦公室未能履行責任，且按時處理率比10月的42.3%還低。

紐約市 有近200萬市民依靠糧食券購買食物和日用品，年收入2萬元以下的個人或4萬2000元以下的四口之家都有資格申請，個人可拿到每月281元補助，四口之家939元；不過，帕克表示，自去年12月以來，人力資源局處理糧食券申請的速度已有所改善，目前最新數據仍未整理完成。

本月初接任局長的帕克承認該局未能履行責任，她說，處理速度低的主要原因仍然是人手不足，表示需要更多員工才能改善；根據市府數據，社會服務局目前有超過2000個職位空缺，其中人力資源辦公室負責處理福利的部門就缺數百人。

帕克說，社會服務局已經採取激進措施招募員工，自去年12月以來填補不少職缺，但未能提供具體數字；市議員萊斯勒(Lincoln Restler)表示，社會服務局的缺員問題因此前市府決定永久削減1000個該局職缺雪上加霜，社會服務局的人手從未如此少；市議員阿亞拉(Diana Ayala)則表示，市府此前禁止社會服務局遠程工作的決定加劇缺員的問題。

此前曾有無法按時領取糧食券的市民在紐約法律援助團體(New York Legal Assistance Group)幫助下對市府發起集體訴訟，市府此前表示正評估該訴訟。