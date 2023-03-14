我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

人手不足 紐約市糧食券僅36%準時處理

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，截至去年12月，全市僅有36%的糧食券申請能夠按時處理。(記者和釗宇／攝影)
數據顯示，截至去年12月，全市僅有36%的糧食券申請能夠按時處理。(記者和釗宇／攝影)

市議會公共福利委員會(Committee on General Welfare)13日就市府新財年福利相關預算舉行公聽會，出席作證的市社會服務局(Department of Social Services)局長帕克(Molly Park)表示，因人手短缺，截至去年12月，全市僅有36%的糧食券(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)申請能按時處理。

根據聯邦和州府糧食券申請規定，糧食券申請必須在30天內處理；但12月的數據顯示，社會服務局下屬負責處理申請的人力資源辦公室未能履行責任，且按時處理率比10月的42.3%還低。

紐約市有近200萬市民依靠糧食券購買食物和日用品，年收入2萬元以下的個人或4萬2000元以下的四口之家都有資格申請，個人可拿到每月281元補助，四口之家939元；不過，帕克表示，自去年12月以來，人力資源局處理糧食券申請的速度已有所改善，目前最新數據仍未整理完成。

本月初接任局長的帕克承認該局未能履行責任，她說，處理速度低的主要原因仍然是人手不足，表示需要更多員工才能改善；根據市府數據，社會服務局目前有超過2000個職位空缺，其中人力資源辦公室負責處理福利的部門就缺數百人。

帕克說，社會服務局已經採取激進措施招募員工，自去年12月以來填補不少職缺，但未能提供具體數字；市議員萊斯勒(Lincoln Restler)表示，社會服務局的缺員問題因此前市府決定永久削減1000個該局職缺雪上加霜，社會服務局的人手從未如此少；市議員阿亞拉(Diana Ayala)則表示，市府此前禁止社會服務局遠程工作的決定加劇缺員的問題。

此前曾有無法按時領取糧食券的市民在紐約法律援助團體(New York Legal Assistance Group)幫助下對市府發起集體訴訟，市府此前表示正評估該訴訟。

糧食券 福利 紐約市

上一則

皇后區花旗、龐塞、皇佳商業3銀行 同一天連環被搶劫

延伸閱讀

紐約市警辭職人數 創16年新高

紐約市警辭職人數 創16年新高
海邊撿到超大蚌蠣…他鑑定發現「已活214年」：不吃了

海邊撿到超大蚌蠣…他鑑定發現「已活214年」：不吃了
32州糧食券 疫情額外補助結束 每月減少約95元至250元

32州糧食券 疫情額外補助結束 每月減少約95元至250元
家暴慣犯保釋金僅1元 學者促改德州刑事法「陋規」

家暴慣犯保釋金僅1元 學者促改德州刑事法「陋規」
可憐他太窮　德州法官准家暴慣犯1元保釋

可憐他太窮　德州法官准家暴慣犯1元保釋

熱門新聞

華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
死者林嘉斌。(林錚提供)

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

2023-03-08 12:27
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22
紐約州參議員薩拉查近日提案，要求全州房東不可拒絕包括殺人犯在內的有犯罪紀錄的入住請求。(取自薩拉查推特)

「房東不得拒絕有前科租客」 紐約州參議員提案惹眾怒

2023-03-12 07:58

獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌犯仍在逃 周圍商家擔憂

2023-03-08 15:00
被捕嫌犯之一桑德斯。(市警提供)

槍殺焚屍黃妮可 兇嫌輕佻擠眼…黃母：他是餐廳常客

2023-03-09 14:38

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴