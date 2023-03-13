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兩方互嗆 紐約反堵車費集會衝突 場面火爆

記者和釗宇╱紐約報導
乘客聯盟、交通替代等通勤維權團體組織民眾到場干擾反堵車費示威，場面火爆。(記者和釗宇 / 攝影)
乘客聯盟、交通替代等通勤維權團體組織民眾到場干擾反堵車費示威，場面火爆。(記者和釗宇 / 攝影)

反對堵車費聯盟(Coalition in Opposition to Congestion Pricing)和眾多民代12日在曼哈頓纜車廣場(Tramway Plaza)舉行集會，反對在曼哈頓60街以南實施堵車費計畫(Congestion Pricing)，華人亦表示堵車費計畫對華埠及皇后區居民不利；然而，乘客聯盟(Riders Alliance)、交通替代組織(Transportation Alternative)等通勤維權團體到場嗆聲，場面火爆，警方以柵欄將雙方隔開。

大都會運輸署(MTA)此前公布的計畫共提出七種高峰時段方案，收費從九元至23元不等，若收費低則豁免少，收費高則豁免較多；同時，商用車輛和卡車的費率也有12元至82元等不同方案；MTA希望堵車費計畫2023年底或2024年初開始實施，但該計畫一直遭到溫和派民主黨人及共和黨反對。

州眾議員魏普林(David Weprin)、市議員葉格(Kalman Yeger)、李凱健(Ari Kagan)等民選官員到場聲援示威；此前提案要求將堵車費推遲到2029年實施的魏普林表示，堵車費計畫不公平，「是外區民眾增稅，經濟正從疫情中恢復，堵車費將傷害小商業者，及依靠車輛工作的工薪階層。」

代表亞潮萌(Asian Wave Allianc)、紐約居民聯盟參加集會的臧東慧表示，儘管地鐵很不準時、不衛生、比較危險，「我們仍然乘坐，因為開車太貴、太堵；但對住在外區民眾，有些情況不得不開車，如果進入曼哈頓從免費變成收費23元，相信很多人承受不起；一個城市必須有一定人流，才有人消費；關鍵是想辦法解決壅堵，而不是減少人流。」

市議員參選人李翠珊則表示，堵車費將對華埠產生巨大負面影響，「如果堵車費實施，將影響低收入和工薪階層移民，也讓已受重創的小商家雪上加霜，願意來華埠消費的人於來越少。」

這場集會遭到乘客聯盟、交通替代組織等支持堵車費的維權團體嗆聲，不少人手舉標語「立刻實施堵車費」、「維修地鐵」等標語，高喊口號干擾反堵車費集會，雙方也展開口水戰。

支持堵車費的民眾Mike表示，「我認為堵車費十分重要，可以為很多通勤方式籌集資金，比如維修地鐵、增加單車道、公車，社會已經給有車族太多資源，包括免費停車、修路，應該把這些錢拿回來，支持其他交通方式。」

反對堵車費聯盟和多位民代12日在曼哈頓纜車廣場舉行反堵車費示威。(記者和釗宇 /...
反對堵車費聯盟和多位民代12日在曼哈頓纜車廣場舉行反堵車費示威。(記者和釗宇 / 攝影)
魏普林表示堵車費計畫不公平。(記者和釗宇 / 攝影)
魏普林表示堵車費計畫不公平。(記者和釗宇 / 攝影)
臧东慧表示，對於住在外區的民眾來說，有些情況下不得不開車，如果進入曼哈頓從免費變...
臧东慧表示，對於住在外區的民眾來說，有些情況下不得不開車，如果進入曼哈頓從免費變成收費23元，很多人承受不起。(記者和釗宇 / 攝影)
李翠珊表示，堵車費將對華埠產生巨大負面影響。(記者和釗宇╱攝影)
李翠珊表示，堵車費將對華埠產生巨大負面影響。(記者和釗宇╱攝影)
反對與支持堵車費民眾隔空互嗆，被警方分開。(記者和釗宇 / 攝影)
反對與支持堵車費民眾隔空互嗆，被警方分開。(記者和釗宇 / 攝影)
反對堵車費聯盟和多位民代12日舉行反堵車費示威，但遭通勤維權團體組織民眾到場嗆聲...
反對堵車費聯盟和多位民代12日舉行反堵車費示威，但遭通勤維權團體組織民眾到場嗆聲。(記者和釗宇 / 攝影)

堵車費 地鐵 華埠

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