兩方互嗆 紐約反堵車費集會衝突 場面火爆

乘客聯盟、交通替代等通勤維權團體組織民眾到場干擾反堵車費示威，場面火爆。(記者和釗宇 / 攝影)

反對堵車費 聯盟(Coalition in Opposition to Congestion Pricing)和眾多民代12日在曼哈頓纜車廣場(Tramway Plaza)舉行集會，反對在曼哈頓60街以南實施堵車費計畫(Congestion Pricing)，華人亦表示堵車費計畫對華埠 及皇后區居民不利；然而，乘客聯盟(Riders Alliance)、交通替代組織(Transportation Alternative)等通勤維權團體到場嗆聲，場面火爆，警方以柵欄將雙方隔開。

大都會運輸署(MTA)此前公布的計畫共提出七種高峰時段方案，收費從九元至23元不等，若收費低則豁免少，收費高則豁免較多；同時，商用車輛和卡車的費率也有12元至82元等不同方案；MTA希望堵車費計畫2023年底或2024年初開始實施，但該計畫一直遭到溫和派民主黨人及共和黨反對。

州眾議員魏普林(David Weprin)、市議員葉格(Kalman Yeger)、李凱健(Ari Kagan)等民選官員到場聲援示威；此前提案要求將堵車費推遲到2029年實施的魏普林表示，堵車費計畫不公平，「是外區民眾增稅，經濟正從疫情中恢復，堵車費將傷害小商業者，及依靠車輛工作的工薪階層。」

代表亞潮萌(Asian Wave Allianc)、紐約居民聯盟參加集會的臧東慧表示，儘管地鐵 很不準時、不衛生、比較危險，「我們仍然乘坐，因為開車太貴、太堵；但對住在外區民眾，有些情況不得不開車，如果進入曼哈頓從免費變成收費23元，相信很多人承受不起；一個城市必須有一定人流，才有人消費；關鍵是想辦法解決壅堵，而不是減少人流。」

市議員參選人李翠珊則表示，堵車費將對華埠產生巨大負面影響，「如果堵車費實施，將影響低收入和工薪階層移民，也讓已受重創的小商家雪上加霜，願意來華埠消費的人於來越少。」

這場集會遭到乘客聯盟、交通替代組織等支持堵車費的維權團體嗆聲，不少人手舉標語「立刻實施堵車費」、「維修地鐵」等標語，高喊口號干擾反堵車費集會，雙方也展開口水戰。