紐約州地下室住宅合法化 社區激辯

紐約州議員在皇后區公所舉辦州長預算論壇，住房及地下室合法化問題為討論的重點之一。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)公布的2024財年預算 ，州府與州議會需在4月1日前達成協議。目前，兩方正處於公聽、談判及收集民意階段。去年因反對聲浪過大而遭擱置的地下室住宅合法化提案，今年又被納入預算，引發新一輪的爭議。

在2024財年預算中，霍楚呼籲在紐約市推行附屬住宅單元(accessory dwelling unit)，使屋主不受分區規畫(zoning)限制，豁免額外的地稅，合法改建或出租地下室、車庫、閣樓等，成為額外的住房單元，緩解住房緊張的問題，並為小房東增加額外收入。

22日在由州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)等州議員於皇后區 公所主辦的預算論壇上，地下室公寓合法化議題也是民眾討論與陳情的重點。代表傑克森高地等地的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)表示，她與許多議員持相反意見，支持該提案，因改建地下室有助解決選區內的住房緊張問題。

一名皇后區李奇蒙丘(Richmond Hill)數十年的居民對提案表示支持。她說，李奇蒙丘多是一家庭及二家庭住房，但許多已經被合法或非法改建成多家庭住房，提案在不過渡開發及更動社區的情況下，能增加住房數量，經政府檢查核准，也提高安全性。當老人退休後，他們也可以用房租來獲得額外的養老金，無需搬到其他地方，「我今年65歲，也在考慮這麼做」

不過前一日，在道格拉斯頓居民委員會(Douglaston Civic Association)舉辦的討論會上，大多數小頸居民都反對這一提案。第19選區的居民瓊芳表示，此舉將破壞單家庭住房(Single-family zoning)社區的規畫，增加社區的負擔，也造成安全隱患。社區的水電等基礎建設及學校名額，都是按照低人口密度規畫設計，以下水道系統為例，遇暴雨常有洪水倒灌，若用水量因遷入的人口增加，影響基礎建設，也難保地下室租客的安全。

在去年的預算中，霍楚提議在全州推行地下室合法化，但遭到史泰登島、長島以及其他代表郊區的兩黨議員與居民反對，批評此舉破壞地方自治權，將導致「郊區死亡」。因反對聲浪，霍楚將提案移除。