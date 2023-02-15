布碌崙貨車瘋狂撞人 華裔駕駛被控謀殺

瘋狂連續撞人後，貨車在紅鉤被截停。(Getty Images)

市警總局局長希維爾(Keechant Sewell)14日舉行記者會，說明布碌崙 (布魯克林)貨車瘋狂撞人案的具體細節，嫌犯蘇文(Weng Sor，音譯)的犯罪前科，以及近期行蹤。他被控一項二級謀殺，七項企圖謀殺罪。警方認為他患有精神疾病。

警方根據911電話、目擊者證詞以及監控錄像等收集的證據，拼湊出Sor駕車在布碌崙街道和人行道瘋狂撞人的過程。從10時17分在4大道交55街處撞第一人，到11時24分在布碌崙砲台隧道(Brooklyn Battery Tunnel)前被截停逮捕，歷時一個多小時。被告開著U-haul貨車從日落公園開始撞人，經過貝瑞吉、戴克高地、又回到貝瑞吉，最後在紅鉤被截停。

警方指，被告回憶，13日上午開車時，看到車前出現「一個無形的物體」，他對自己說「我已經受夠了」，於是在街道和人行道上瘋狂撞人。

此案共有七人受傷，一人死亡，受傷的七人目前穩定。案發時，八名受害者中有三人騎單車，三人騎輕便摩托，一人騎電單車，一人步行。死者是生活在布碌崙的華裔單親父親葉宜傑，他還撫養三個十多歲的孩子。

被告蘇文。(美聯社)

Sor居住在拉斯維加斯，和母親一起生活。本月1日，他在佛州 租了一輛U-haul貨車，歸還日期是3月3日。租車後，他基本上就在這輛貨車上生活。在佛州，他還駕車前往西棕櫚灘(West Palm Beach)，據說要去探望前總統川普，接著北上到紐約，他離婚的妻子和兒子居住在布碌崙。

事發後，他30歲的兒子在布碌崙接受採訪時說，父親有精神病史，經常不吃藥，而且他父親也不是第一次被捕，或首次坐牢。

警方指，蘇文有八次被捕紀錄， 最早一次是2002年6月，原因包括酒駕和逃避警察 。2014年，他因為毆人被起訴。2015年，持刀刺自己的兄弟，法官判刑三年。在等待判決期間，他又因為打人被控罪。2017年，他因使用致命武器攻擊他人遭起訴。2020年11月，持刀刺傷室友遭起訴。紀錄顯示，法官在該案件中，第一次發現他沒有能力受審。最近一次是2月5日，他在南卡的高速公路上被截停逮捕，被指控危險駕駛和持有大麻。