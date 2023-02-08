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女版美猴王 新形式傳承老文化

記者高雲兒／紐約報導
該劇以亞裔演員為班底，圖為演員定裝合照。(法德納提供，Irina Island Images)
該劇以亞裔演員為班底，圖為演員定裝合照。(法德納提供，Irina Island Images)

西遊記讓孫悟空家喻戶曉聞名海外，其中包括在成年時讀到這個故事的劇作家和導演法德納(Jonathan Fadner)，生長在美國的他被這個中國故事深深吸引，他和身兼演員、歌手及舞者的妻子金博麗·法德納(Kimbirdlee Fadner)聯手打造全新版本的故事：一個女版孫悟空領導猴群走向永生。

扮演孫悟空金博麗說：「我們加了一個轉折：當新誕生的猴王是女性，猴群十分驚訝， 她如何證明女性也可當猴王？」2月11日和12日，「美猴王：功夫音樂劇」將在皇后劇院(Queen's Theatre)上演，觀眾會看到女版孫悟空如何證明自己。

音樂劇班底正在羅斯福島的主街劇院和舞蹈聯盟熱排練，數年前創作劇本時，法德納夫婦希望藉此展現女性的力量，對於金博麗一個亞裔女性更是如此。法德納說：「亞裔女性在戲劇裡常是男性的附帶角色，但這個角色，她有自己的旅程。」

金博麗稱，除了女性力量，此劇也著力表現中國傳統元素，例如使用動態水墨畫為舞台背景，部分手筆就出自她精通中國水墨畫的母親。功夫也是元素之一，「小時候看到李小龍，覺得他好酷，想成為他。」

法德納說，也希望這個孫悟空能顛覆一些亞裔刻板印象。該劇並融入創意編舞和搖滾樂，「尊重傳統很重要，不過我們用現代的形式改進，讓多觀眾樂意觀看。」雖然該音樂劇之前曾公演，但這次是首次為年輕觀眾演出的完整版本，還將有三場僅供學生觀看的場次。

擁有兩個孩子，法德納夫婦表示，這也是讓孩子理解亞裔文化的好機會，尤其是在亞裔日益的皇后區。因校園霸凌常發生，還將相關元素融入其中，虛構一個猴群中的角色，是個被欺負的女孩，孫悟空教她如何反抗霸凌。

音樂劇演員班底都是亞裔，來自香港的演員彭德洲說，這是一個重新認識自身及建立身分認同的好時機。製作班底也有很多亞裔，例如導演伍榮輝。他說這不僅是給熟悉傳統故事的亞裔孩子們觀看，也給很多不熟悉故事的其他族裔一個機會了解亞裔文化。

負責此次音樂劇製作的皇后劇院，劇院執行董事薩克拉蒙(Taryn Sacramone)表示，作為位於亞裔社區的劇院，樂觀其成。

「美猴王：功夫音樂劇」公開場將於11日(周六)、12日下午3時在皇后劇院演出，地址是14 United Nations Ave S, Queens。網址：queenstheatre.org/event/the-monkey-king。學生團體觀看，可聯繫皇后劇院教育部Richard Hinojosa，電郵[email protected]

法德納和妻子金博麗共同打造新版美猴王。(記者高雲兒／攝影)
法德納和妻子金博麗共同打造新版美猴王。(記者高雲兒／攝影)
扮演菩提祖師的彭德洲(左)和扮演美猴王的金博麗彩排。(記者高雲兒／攝影)
扮演菩提祖師的彭德洲(左)和扮演美猴王的金博麗彩排。(記者高雲兒／攝影)
新版美猴王將展現女性力量。(法德納提供)
新版美猴王將展現女性力量。(法德納提供)
金博麗(右)扮演女版美猴王。 (記者高雲兒／攝影)
金博麗(右)扮演女版美猴王。 (記者高雲兒／攝影)

亞裔 導演 霸凌

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