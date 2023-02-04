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紐約特許學校教學優 就讀華生漸增

記者張心／紐約報導
近年來選擇就讀特許學校的華裔學生愈來愈多。(取自成功學院臉書)
近年來選擇就讀特許學校的華裔學生愈來愈多。(取自成功學院臉書)

隨著華人對特許學校需求度的攀升，不少華裔民代和教育倡導者支持紐約州長霍楚(Kathy Hochul)取消紐約市特許學校上限的提議，認為其低廉的學費、優質的師資、良好的教學，將為中低收入移民家庭提供更佳的教育選擇。

州眾議員鄭永佳表示，該選區內的華人明確表達對特許學校的好感和需求，尤其是全市教育政策正在逐漸「左傾」，對特殊高中、資優班、按成績錄取等政策多有影響，特許學校逐漸成為華人家長新的「救命稻草」。

無黨派團體亞潮萌(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷表示，根據市教育局最新統計數據發現，在全市教育體系中，選擇就讀特許學校的華裔學生愈來愈多。

朱雅婷說，華人對特許學校的興趣和信任度增加，得益於成功學院(Success Academy)等相關機構的教學成果；「特許學校每隔幾年就要憑藉考試成績重新申請授權證書，在辦學壓力下需要提升教學質量，這在傳統公校是不存在的。」

紐約同源會創會會長陳慧華也指出，隨著公校教學質量下滑、校內安全等問題，特許學校近年吸引更多華裔學生報考；她說：「布碌崙(布魯克林)班森賀的成功學院學生，數學及語言學的精通率達100%和93%，比Brooklyn School of Inquiry資優班學生表現都要好很多。」

不過雖然州長的提議獲得部分華人支持，但他們也都擔心在教師工會的壓力下，該提議將難以真正推行；陳慧華說：「這是一場政治遊戲，最終的犧牲品是學生。」

朱雅婷說，在中低收入移民家庭教育選擇有限，且在高中錄取抽籤政策下，特許學校申請時間更佳靈活，為沒有中籤的華人學生提供了最後的保護傘。

第49選區州眾議員的華裔鄭永佳發現，自己選區的華人對特許學校需求度飆升。(記者張...
第49選區州眾議員的華裔鄭永佳發現，自己選區的華人對特許學校需求度飆升。(記者張心／攝影)
紐約同源會創會會長陳慧華指出，公校教學質量今非昔比，特許學校的高質教學吸引了眾多...
紐約同源會創會會長陳慧華指出，公校教學質量今非昔比，特許學校的高質教學吸引了眾多華裔學生。(記者張心／攝影)
亞潮萌主席朱雅婷支持擴張特許學校，稱其華人學生最後的保護傘。(記者張心／攝影)
亞潮萌主席朱雅婷支持擴張特許學校，稱其華人學生最後的保護傘。(記者張心／攝影)

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