春節假日決議案 紐約市議會過關

市議會2日通過決議案，呼籲紐約市將農曆新年設為公共假日，聯邦設為聯邦假日。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約市 議會2日舉行全體會議，通過多項法案和決議案，其中包括市議員馬泰(Chris Marte)和黃敏儀提出的兩項決議案，呼籲紐約市將農曆新年設為公校和公共假日，並呼籲聯邦政府將農曆新年設為聯邦假日，兩項決議案均以49票贊成、兩票棄權獲得通過。

前市長白思豪(Bill de Blasio)2015年已經指定春節作為公校假日；然而，教育局 未能執行今年的春節放假，因為今年春節是1月22日周日，而且農曆新年也並非聯邦假日，因此教育局也沒有指定周一補休，但仍造成華裔社區廣泛不滿和困惑。

馬泰在決議案中呼籲市府將春節設為法定公共假日，每年春節應當放假；他表示，春節在中國已經有4000年的歷史，也是眾多東亞和東南亞國家最重要的節日。

馬泰說，「春節是華埠最重要的節日，華裔社區舉行遊行、舞龍舞獅、燃爆竹等活動，吸引各地遊客前來觀看；過去幾年因為疫情，慶祝活動縮水，亞裔 社區也面臨仇亞犯罪問題，但今年華埠慶典已經回歸，展現韌性與活力；而且，教育局今年未給春節補假，很高興這項決議案獲得通過。」

黃敏儀提出的決議案也獲得通過，該案呼籲國會通過由紐約州眾議員孟昭文提出的「農曆新年」(Lunar New Year Act)H.R.6525提案，將農曆春節設為聯邦假日，並呼籲拜登總統簽署。

黃敏儀表示，本屆市議會有史以來族裔最為多元，包括六名亞裔市議員，「因此這項決議案的通過能向華府證明，將農曆新年設為聯邦假日，在紐約市這一亞裔人口增長最快的城市有廣泛支持；對於承認亞裔對美國的貢獻，增加美國的文化多樣性也很重要。」