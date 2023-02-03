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紐約建市370年 華社參與紀念

記者和釗宇／紐約報導
華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，美國人是靠著很多移民前輩努力，才過上現在的美好生活，移民對美國的貢獻很大。（記者和釗宇 / 攝影）
華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，美國人是靠著很多移民前輩努力，才過上現在的美好生活，移民對美國的貢獻很大。（記者和釗宇 / 攝影）

曼哈頓下城歷史學會(Lower Manhattan Historical Aassociation)、紐約華埠共同發展機構(Chinatown Partership)等社區組織2日在市政廳前集會，紀念紐約市立市暨市議會成立370周年。

曼哈頓下城歷史學會主席凱普蘭介紹，1653年2月2日，荷蘭東印度公司在當時還叫新阿姆斯特丹的紐約市成立首個代表殖民地民眾的議會，標誌著紐約市代議制政府體制的開端，為市議會的成立開創先河，並確立了包容、人權等塑造美國歷史的精神。

負責保管紐約市歷史資料的市紀錄和信息服務局(Department of Record and Information Services)局長圖爾(Pauline Toole)表示，由於地理位置佳，荷蘭人1624年來到北美後，曼哈頓就迅速發展主要殖民定居點，此後30年一直受到荷蘭東印度公司督導管理，直到1653年時任督導模仿阿姆斯特丹成立市政府和共同議會(Common Council)，也是現市議會的前身。

參加活動的華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，美國人是靠著很多移民前輩努力，才過上現在的美好生活，移民對美國的貢獻很大；「說到與華人的關連，當時的探險家也是為尋找中國，而不是對哈德遜河著迷，希望在北美找到去中國的捷徑，才發現曼哈頓。」

同時，市議長歐德思(Adrienne Adams)也在2日的市議會全體會議上重述這段歷史，紀念市議會成立370周年，成為當時北美首個實現自治的殖民地。

社區組織2日在市政廳前集會，紀念紐約市立市及市議會成立370周年。(記者和釗宇 ...
社區組織2日在市政廳前集會，紀念紐約市立市及市議會成立370周年。(記者和釗宇 / 攝影)

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