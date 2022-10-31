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拉貝拉華社造勢 強調治安教育理念

記者顏潔恩／紐約報導
第17選區州參議員共和黨候選人拉貝拉日前在華社舉行籌款晚會。(讀者提供)
第17選區州參議員共和黨候選人拉貝拉日前在華社舉行籌款晚會。(讀者提供)

紐約州普選臨近，第17選區州參議員共和黨候選人拉貝拉(Vito LaBella)將對壘華裔候選人曲怡文，他日前在8大道新鳳凰城酒樓舉行籌款晚會，以重視治安、維護教育等理念，獲得不少華人支持。

拉貝拉日前攜帶妻子、雙親在華社舉行造勢活動，他身為退休警探、教育組織發起人，加上過去在社區活躍，積累人氣，當中有不少理念相契合的華人；他當晚感謝在場所有人的支持，強調自己的政治信念是創造安全、保障法律和秩序、以及維護教育權利。

他將繼續捍衛特殊高中入學考試(SHSAT)、支持降稅、為小商業帶來有利的經商環境。「紐約市地鐵系統，已成為紐約客最關注、擔憂的問題」，如果當選，他會結束造成犯罪率飆升的保釋改革法，並用32年的從警經驗，打造一個保護市民的社會。

包括華人健康協會會長陳麗娜、華社人士狄鍾琪、亞潮聯盟主席朱雅婷、美國紐約華人聯合會理事周國東等人出席，支持拉貝拉；呼籲重視社區安全的選民，應投給拉貝拉一票，「讓紐約市重回安全、重回正常」。

第17選區州參議員地圖有44.9%的亞裔人口，白人選民則占約35.2%；作為8大道州眾議員白彼得(Peter Abbate)幕僚長多年的曲怡文基本上勝券在握，但該選區在去年紐約市選舉中翻紅，共和黨人也有機會出線，讓這場選舉更備受矚目。

華人 紐約市 教育

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