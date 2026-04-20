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男華埠6號線地鐵上公然猥褻 警追緝

記者劉梓祁╱紐約報導
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曼哈頓華埠6號線地鐵現公然猥褻，男嫌當眾暴露作不雅行為後逃逸。(NYPD提供)
曼哈頓華埠6號線地鐵現公然猥褻，男嫌當眾暴露作不雅行為後逃逸。(NYPD提供)

曼哈頓華埠地鐵日前發生公然猥褻事件，市警(NYPD)表示一名男子在北行6號線列車上，於接近堅尼路(Canal St.)站時，當眾對一名女性乘客暴露身體並作出猥褻行為，隨後隨車離去，警方正追緝嫌犯。

根據市警消息，案件發生於4月13日上午約9時11分，地點位於華埠五分局及捷運第二警區(Transit District 2)轄內。當時一名27歲女性乘坐北行6號線列車，列車行駛至堅尼路站附近時，一名不明男子突然站到其面前，隨即暴露身體並進行不雅行為。

警方表示，受害人其後在14街—聯合廣場(14 St–Union Square)站下車離開，事件中未有造成人身傷害。涉案男子則留在列車上逃離現場。

市警公布，嫌犯為一名男性，最後一次被目擊時身穿黑色連帽上衣、黑色運動褲及白色運動鞋。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

曼哈頓華埠6號線地鐵現公然猥褻，男嫌當眾暴露作不雅行為後逃逸。(NYPD提供)
曼哈頓華埠6號線地鐵現公然猥褻，男嫌當眾暴露作不雅行為後逃逸。(NYPD提供)

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