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布碌崙公校教師涉發露骨信息給學生 警籲更多受害者舉報

記者顏潔恩／紐約即時報導
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31歲的男教師布朗涉嫌與未成年女學生發送露骨簡訊，被逮捕控罪。(市警提供)
31歲的男教師布朗涉嫌與未成年女學生發送露骨簡訊，被逮捕控罪。(市警提供)

紐約市警16日說，一名公校教師涉嫌向一名11歲的學生發送露骨短信，並詳細描述自己的性偏好和性經驗，目前已被捕控罪；警方認為此案還有其他的未成年受害者，呼籲家長提高警惕，並積極舉報或提供信息。

根據起訴書，31歲的男教師布朗(Davon Brown)涉嫌在3月至4月期間，在布碌崙(布魯克林)弗萊布士(Flatbush)紐柯克大道的一處住所內，向一名11歲的女孩發送多條不當信息，該地屬於市警67分局的轄區內；檢方稱，布朗告訴這名學生她很漂亮，激發了自己溫柔的一面。

不僅如此，布朗還在簡訊中分享了自己性經驗和性偏好；東窗事發後，報住在曼哈頓穆瑞山(Murray Hill)的布朗14日被執法人員逮捕，被控騷擾和危害兒童福利罪名。

據法庭紀錄，被告在提審時拒不認罪，並被無保釋放，由於該案件涉及未成年，布朗在哪所學校任教的信息尚未公布；針對此案，紐約市教育局發言人暫未發表評論。

紐約市警發言人16日表示，警方認為可能還有其他受害者，並尋求公眾的協助以協助調查，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙

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