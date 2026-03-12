網戀結緣相差41歲 紐約皇后區74歲翁殺妻碎屍

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
皇后區地檢處說，警方在皇后區牙買加灣野生動物保護區尋獲了包含頭顱、腿部與手臂在內的阿里的其餘遺骸。(取自谷歌地圖，圖為牙買加灣野生動物保護區)
紐約市皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)12日宣布，針對一起駭人聽聞的殺妻碎屍案，74歲的南歐松公園(South Ozone Park)居民辛布(Rupchand Simboo)被控謀殺等多項罪名。他涉嫌在2025年7月殺害因網戀結緣、為了他搬到紐約的33歲妻子阿里(Salisha Ali)，分屍後將之棄置於荒野地區 。

地檢處說，2025年9月22日上午約7時，兩名紐約市清潔局(DSNY)員工在行經皇后區149大道與布魯克維爾大道(Brookville Blvd)附近的林地時，發現一個用黃色繩索綑綁的藍色搬家毯，內部似乎包裹著巨大物體 。清潔人員打開後，赫然發現一具已嚴重腐爛的女性無頭軀幹 。經法醫後續調查，證實該具遺骸正是失蹤多時的阿里 。

根據檢方的起訴書與調查結果，2025年7月13日晚間，辛布與妻子阿里皆在家 。隔日早晨，阿里並未前往其位於布碌崙(布魯克林)的工作地點上班，自此音訊全無 。直到7月19日，在阿里母親的強烈要求下，辛布才撥打911報案稱妻子失蹤 。

案件的突破性進展來自辛布手機中的「Life360」定位應用程式。數據顯示，在阿里最後一次被目擊活著的隔日，即2025年7月14日，辛布曾出現在牙買加野生動物保護區(Jamaica Wildlife Refuge) 。隨後在7月15日，定位數據顯示，辛布又前往清潔工後來發現軀幹的149大道與布魯克維爾大道附近地點 。

基於定位軌跡，警探重點搜查了牙買加野生動物保護區的林地，在本月5日及6日，警方於北海峽大橋(North Channel Bridge)以南的地點，尋獲了包含頭顱、腿部與手臂在內的其餘遺骸 。紐約市首席法醫辦公室的分析確認，這些遺骸同樣屬於阿里。

警方在搜查辛布住家時，查獲了塑膠膜以及與綑綁阿里軀幹一致的黃色繩索 。此外，在對辛布工作車庫執行的第二次搜查中，發現了一件與包裹遺體完全相同的藍色搬家毯 。

據紐約郵報及Trinidad Express報導，阿里為一位居家護理員，來自特立尼達，2023年與住在皇后區的辛布遠距離戀愛。她在2024年搬到皇后區，並最終與辛布結婚。這段年齡相差懸殊的婚姻與阿里的移民身分有關，作為三個孩子的母親，她希望在美國開始新的生活。

有警方消息來源說，辛布殘忍殺妻的動機為「嫉妒」。

辛布面臨二級謀殺、兩項隱藏人類屍體罪及兩項篡改物證罪等指控 。皇后區刑事法官下令將其還押，並定於本月16日再度出庭 。若罪名成立，辛布最高將面臨25年至終身監禁 。

