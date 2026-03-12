皇后區高中生涉攻擊案 書包查獲上膛手槍

一名15歲少年日前因涉攻擊案被捕，警方在其書包查獲已上膛的手槍。圖為長島市高中。(取自Google Map)

一名15歲少年日前因涉嫌一起攻擊案被通緝，警方10日前往皇后區 一所高中將其逮捕時，竟在他的書包內發現一把已上膛的手槍。該少年已被控非法持有武器等罪名。

警方指出，事件發生在10日中午約12時50分。警方接獲線索後，前往位於皇后區阿斯托利亞(Astoria)的長島市 高中(Long Island City High School)尋找該名少年。警方在校內找到他並將他拘捕，在搜查其背包時發現了一把已上膛的手槍。

該少年前不久涉及一宗攻擊案，當局一直在尋找他，與該案相關的另外兩名未成年人也已被拘捕。

警方暫未透露該少年是否曾在校內展示或使用該武器，也沒有公布他如何取得手槍。不過警方指出，事件發生時情況已受到控制，未有學生或教職員受傷。

長島市高中位於皇后區西北部，是當地一所大型公立高中，學生人數超過2000人。事件發生後，校方未宣布封校，但校園安全問題再次引發社區關注。就在不到一周前，曼哈頓下東城一所高中也發生類似事件，一名16歲學生被發現攜帶上膛的9毫米手槍進入校園並被警方逮捕。

警方表示，案件仍在調查中，並將追查涉案槍枝來源。