少年持刀槍華埠搶劫 1日犯2案被捕

記者劉梓祁／紐約報導
曼哈頓華埠光天化日下接連發生兩起搶劫案，十餘名警員接報後展開一級動員追查。(記者劉梓祁／攝影)
曼哈頓華埠光天化日下接連發生兩起搶劫案，十餘名警員接報後展開一級動員追查。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠於11日接連發生兩起街頭搶劫案，一名少年涉嫌在短時間內接連作案，在勿街(Mott St.)搶走受害者手機，以及在地威臣街(Division St.)持刀威嚇並搶走蘋果AirPods耳機；知情人表示，嫌犯已被逮捕。

市警(NYPD)表示，華埠五分局在當日上午11時50分前後接到報案，報案人稱勿街發生「持槍搶劫」，嫌犯為10餘歲的青年(late teens)。隨後，十餘名警員在勿街、堅尼路(Canal St.)和擺也街(Bayard St.)一帶展開一級動員追查嫌犯，並翻查沿路垃圾箱及街角，尋找可能被丟棄的證物。

根據知情人士，嫌犯在短時間內連續作案兩起，但隨後被警員抓獲。知情人士說，嫌犯先在勿街63號「茉莉奶白」店外從受害者手中搶走手機。該手機隨後在地威臣街25號對面找回。

隨後，嫌犯在地威臣街89號的「JFK餐廚中心」門前接近另一位受害者，並在展示一把刀後下要求受害者交出手機。目擊者稱，受害者拒絕交出手機，提出可把AirPods給對方。嫌犯則繼續要求手機，隨後受害者仍從口袋中拿出AirPods。嫌疑人搶走AirPods後沿地威臣街向西逃跑，作案刀具隨後在包厘街(Bowery)5號「孔子大廈」一帶被找回。

華埠勿街68號「雲吞妹」的店員表示，勿街街區治安一向不靖，曾多次發生遊民進店搶走客人留在台面或小費盒裡小費的情形。

市警數據顯示，截至3月8日，市警五分局轄區今年以來共發生搶劫(Robbery)案27宗，較去年同期的23宗增加17.4%。轄區內今年還接獲228宗主要刑案投訴，較去年同期的199宗增加14.6%。

