紐約客談／提高時薪 恐加速企業自動化

在紐約，生活成本的算盤似乎愈來愈難撥響。17元的最低時薪，對上的是每月3500元的房租、節節攀升的公用事業費，以及接近9%的消費稅。相比之下，丹佛等城市卻有更高的時薪基準與更親民的生活成本，這使得紐約正面臨一場無聲的人力流失。在這種背景下，提升最低薪酬似乎成了政客們緩解民怨的絕佳解藥。

薪資提升固然利好底層勞動者，卻也是懸在小企業頭上的利劍。並非所有企業都具備跨國巨頭那樣深厚的利潤護城河。加薪雖然能幫助部分家庭跨越貧困線，但在硬幣的另一面卻是低薪崗位的流失。人力成本的劇增正迫使無數社區小店縮減招聘、砍掉員工工時，甚至啟動自動化進程以斷臂求生。同時，為了消化人力成本，企業最直接的手段就是漲價，把負擔轉嫁到消費者身上。當30元的時薪最終被一份昂貴的外賣所稀釋，所謂的生存線依舊遙不可及。

而在討論時薪之前，一個更殘酷的現實擺在了眼前。2026 年，AI的爆發已從技術願景轉變為崗位收割機。曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被替代的風口浪尖。當法定時薪被強制推高，企業會更有意願投資AI系統，來取代那些產出價值低於每小時30元的人工。前麥當勞 美國總裁蘭西(Ed Rensi)曾公開表示，提高最低工資會促使快餐業更積極採用自動化設備，從自助點餐的機器，到翻轉肉餅的機械臂，每一次加薪，都是按下了一次企業自動化的加速鍵。

單純的薪資立法，如果缺乏大規模的職業技能重塑，極可能演變成一片哀鴻遍野。曼達尼 也許費力提高了薪資的門檻，卻可能發現他想要的那個世界，早已被AI技術浪潮沖毀。薪資不再是標尺，在機器能做一切的世界裡，總會有人被高薪標準擠出職場，他們又將何去何從？